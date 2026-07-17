Ujawniono zarobki polskiego piłkarza. Oficjalne informacje

Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire. 29 czerwca kapitan reprezentacji Polski potwierdził wcześniejsze doniesienia, publikując nagranie w mediach społecznościowych. Ostatnim europejskim klubem Lewandowskiego była FC Barcelona, z którą Polak rozstał się w połowie maja.

W poniedziałkowy wieczór napastnik wylądował w Chicago, gdzie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony przedstawicieli klubu oraz miejscowych kibiców. Już następnego dnia o godz. 17:30 czasu polskiego po raz pierwszy oficjalnie trenował z nowymi kolegami z drużyny. Później Lewandowski pojawił się na spotkaniu z mediami wraz z trenerem Chicago Fire, Greggiem Berhalterem. Podczas konferencji prasowej polski napastnik opowiedział m.in. o kulisach przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Przyznał, że decyzja o opuszczeniu Europy i rozpoczęciu kariery na innym kontynencie wymagała wielu przemyśleń i była dużym wyzwaniem nie tylko dla niego, lecz także dla jego najbliższych.

Koniec spekulacji. Ujawniono, ile Lewandowski zarobi w Chicago Fire

Od chwili ogłoszenia transferu do USA wiele spekulowano na temat wysokości kontraktu polskiego piłkarza, a w mediach pojawiały się informacje sugerujące, że napastnik może zarabiać nawet około 20 mln dolarów za sezon. W rozmowie z serwisem SportoweFakty WP dyrektor finansowy klubu, Paweł Szynalik, rozwiał wątpliwości i ujawnił, ile rzeczywiście wynosi wynagrodzenie Lewandowskiego.

– Robert będzie miał regularną stawkę, ujętą w kontrakcie rejestrowanym w MLS, plus prawa marketingowe i bonusy – wyjaśnił dyrektor finansowy Chicago Fire Paweł Szynalik.

Jak dodał wynagrodzenie, jakie otrzyma Lewandowski, jest informacją publiczną. Szynalik oficjalnie ujawnił, że na konto Roberta wpłynie około 16 mln dolarów rocznie (ponad 60 mln złotych), jednak nie jest to docelowa kwota.

– Stawka jest informacją publiczną, to będzie około 16 mln dolarów rocznie, plus wpływy z marketingu plus bonusy. Myślę, że łącznie to może być nawet ponad 20 mln. Myślę, że ten kontrakt jest drugim największym w lidze po umowie Leo Messiego – dodał.

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