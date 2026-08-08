"O jakiej Polsce marzycie?". Pierwsza dama zwróciła się do Polek

– Cześć dziewczyny! Mam dla Was wyjątkowe zaproszenie. Co powiecie na to, aby ostatni wakacyjny weekend spędzić w Juracie?Będzie mnóstwo młodych ludzi i jeszcze więcej dobrej energii. A ja i prezydent będziemy tam dla Was – zapowiada żona Karola Nawrockiego w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych.

– Poznajmy się bliżej. O jakiej Polsce marzycie? Co chciałybyście zmienić? Jakie macie pomysły? Będzie przestrzeń do wspólnych rozmów i spotkań. A na stronie prezydent.pl czeka na Was specjalny formularz zgłoszeniowy. Do zobaczenia w Juracie! – zachęca Marta Nawrocka.

Prezydent Nawrocki zaprasza młodych do Juraty. Specjalne wydarzenie

Pod koniec lipca prezydent ogłosił, że 29 i 30 sierpnia w Rezydencji Prezydenta RP w Juracie odbędzie się wydarzenie z jego udziałem, przygotowane z myślą o młodych. Głowa państwa spotka się z młodzieżą zarówno w celach rekreacyjnych, ale również, by porozmawiać i wysłuchać, co ma do powiedzenia w sprawach politycznych i szerzej dotyczących losów kraju.

Karol Nawrocki zaprosił zainteresowanych do rejestracji i przyjazdu do jednego z najpiękniejszych i najbardziej znanych nadmorskich kurortów w Polsce.

– To będą dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski. Chce wsłuchać się w wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami – powiedział prezydent na krótkim nagraniu opublikowanym w social mediach, zachęcającym do udziału w przedsięwzięciu.

Wydarzenie jest przeznaczone dla osób w wieku 18–26 lat. Trwa rejestracja. Zgłoszenia młodzi ludzie mogą wysyłać za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej prezydent.pl.