Lewandowski ma nowy klub. Jest nagranie

Były napastnik FC Barcelony zamieścił na Instagramie materiał, w którym prezentuje się w czerwono-białej koszulce amerykańskiego klubu. "Hello @chicagofire" – napisał "Lewy".

Tym samym piłkarz uciął wcześniejsze spekulacje transferowe. W ostatnim czasie rzeczywiście najwięcej mówiło się o potencjalnym transferze właśnie do Chicago Fire. Taką informację przekazał również ceniony włoski dziennikarz Fabrizio Romano.

Wcześniej spekulowano o potencjalnym transferze do jednej z drużyn w Arabii Saudyjskiej. Wymieniano Al-Hilal i Al-Itihad. Mówiono również o możliwych przenosinach do tureckiego Fenerbahce. Na giełdzie klubów, śledzących sytuację 38-letniego napastnika, pojawiały się naprawdę znane marki. W mediach publikowano doniesienia o zainteresowaniu ze strony włoskich drużyn – Juventusu Turyn i AC Milan czy występującego w angielskiej Premier League Manchesteru United.

Lewandowski pożegnał się z Barceloną w dobrym stylu

Ostatnim europejskim klubem Roberta Lewandowskiego była FC Barcelona, z którą Polak zdobył w tym roku po raz trzeci mistrzostwo Hiszpanii. Piłkarz poinformował w połowie maja br. o rozstaniu z drużyną

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, nadszedł czas, aby iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie fani już od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi" – napisał „Lewy” na Instagramie. "Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze w ciągu tych wspaniałych czterech lat. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za to, że dał mi szansę przeżyć niesamowity rozdział mojej kariery. Niech żyje Barca. Niech żyje Katalonia" – dodał.

"Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda" – zaznaczyła FC Barcelona na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych.

Lewandowski trafił do "Dumy Katalonii" latem 2022 r. z Bayernu Monachium. Już w pierwszym sezonie został królem strzelców ligi hiszpańskiej i znacząco przyczynił się do zdobycia z drużyną mistrzostwa Hiszpanii. W ciągu czterech lat w Barcelonie Polak zdobył aż trzy mistrzostwa Hiszpanii, a do tego Puchar Króla oraz trzy Superpuchary Hiszpanii. Rozegrał 191 oficjalnych meczów, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.

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