Lewandowski poleciał na negocjacje. Zdecyduje się na ten klub?

W maju Robert Lewandowski poinformował, że po czterech latach odchodzi z FC Barcelony. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski zamieścił w mediach społecznościowych pożegnalny wpis, w którym zwrócił się do kibiców "Dumy Katolonii". "Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, nadszedł czas, aby iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie fani już od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi" – napisał.

"Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze w ciągu tych wspaniałych czterech lat. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za to, że dał mi szansę przeżyć niesamowity rozdział mojej kariery. Niech żyje Barca. Niech żyje Katalonia" – dodał.

Lewandowski trafił do Barcelony latem 2022 r. z Bayernu Monachium. Już w pierwszym sezonie został królem strzelców ligi hiszpańskiej i znacząco przyczynił się do zdobycia z drużyną mistrzostwa Hiszpanii. W ciągu czterech lat w Barcelonie Polak zdobył aż trzy mistrzostwa Hiszpanii, a do tego Puchar Króla oraz trzy Superpuchary Hiszpanii. Rozegrał 191 oficjalnych meczów, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.

Lewandowski negocjuje z Chicago Fire

Gdzie Lewandowski zagra w następnym sezonie? Długo najpoważniejszym kierunkiem była Arabia Saudyjska. Według serwisu WP Sportowe Fakty, klub Al-Hilal zaproponował Polakowi 90 mln euro za sezon. Mówiło się też o zainteresowaniu z Włoch oraz Turcji.

Okazuje się, że Lewandowski poleciał w piątek (12 czerwca) do Chicago, aby negocjować z władzami klubu Fire. Do USA udał się także agent piłkarza Pini Zahavi. "Lewandowski poważnie rozważa propozycję Amerykanów, ale jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji o transferze. Wizyta w Wietrznym Mieście ma mu w tym pomóc. Klubowi bardzo zależy na zatrudnieniu polskiej gwiazdy, ale sam »Lewy« ma jeszcze swoje wątpliwości" – przekazał portal Meczyki.pl.

Serwis doprecyzował, że Amerykanie są gotowi płacić Lewandowskiemu ok. 15 mln euro rocznie, a 20 mln już po doliczeniu bonusów. Chicago Fire zajmują obecnie trzecie miejsce w rozgrywkach Konferencji Wschodniej MLS. Ma na koncie 26 punktów po 14 rozegranych kolejkach.

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