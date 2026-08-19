Znana dziennikarka apeluje do rządzących. "Za każdą liczbą jest człowiek"

Agata Młynarska od lat publicznie mówi o swoich doświadczeniach związanych z leczeniem i zabiera głos w sprawach dotyczących praw pacjentów. Tym razem dziennikarka zwróciła uwagę na problem kolejek do programów lekowych. Jak wynika z danych przedstawionych podczas posiedzenia sejmowej podkomisji, w niektórych przypadkach oczekiwanie na rozpoczęcie terapii biologicznej może przekraczać 1000 dni. Oznacza to niemal trzy lata oczekiwania na terapię, która w wielu przypadkach może pomóc zahamować rozwój choroby i poprawić codzienne funkcjonowanie pacjenta.

"Tyle może czekać pacjent na leczenie biologiczne. Brzmi niewiarygodnie? A jednak" – rozpoczęła swój wpis Agata Młynarska.

Agata Młynarska grzmi na kolejki do leczenia. Apeluje do rządzących

Agata Młynarska zwróciła również uwagę na różnice w dostępie do terapii w poszczególnych częściach Polski. Jako przykład podała program lekowy przeznaczony dla pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Ten temat również pojawił się podczas posiedzenia sejmowej podkomisji. Z przedstawionych wówczas danych wynikało, że w województwie lubelskim maksymalny czas oczekiwania wynosił 28,7 dnia. To mniej niż minimalny czas oczekiwania odnotowany w województwach kujawsko-pomorskim i lubuskim. Podczas dyskusji padło pytanie, czy przy tak dużych różnicach można mówić o równym dostępie do świadczeń zdrowotnych.

"Nie powinno być tak, że choroba jest ta sama, wskazania medyczne są te same, ale pacjent dostaje terapię szybciej albo później tylko dlatego, że mieszka w innym miejscu Polski" – napisała Młynarska.

Dziennikarka chce, aby informacje dotyczące czasu oczekiwania były bardziej przejrzyste. Zwróciła się do resortu zdrowia z pytaniami o aktualną sytuację pacjentów. Interesuje ją m.in. liczba osób oczekujących obecnie na leczenie biologiczne oraz to, ilu pacjentów czeka na terapię miesiąc, sześć miesięcy czy rok. Jej zdaniem informacje powinny uwzględniać podział na choroby, województwa oraz konkretne ośrodki.

"Bo za każdą liczbą w kolejce jest człowiek. A choroba nie czeka" – podsumowała.

Była gwiazda TVP zachęciła internautów do dalszego rozpowszechniania informacji. Swój apel skierowała również do przedstawicieli władz, oznaczając m.in. Ministerstwo Zdrowia oraz premiera Donalda Tuska.

Czytaj też:

Stanowski się wściekł. Prawnik wysłał wezwania przedsądowe Czytaj też:

Dramatyczna sytuacja w szpitalu. Pacjenci bez opieki