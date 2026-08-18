Stanowski się wściekł. Prawnik wysłał wezwania przedsądowe

"Po długich rozmowach zdecydowaliśmy się zrezygnować z zaplanowanej dyskusji z Natalią Broniączyk "Czy da się rozmawiać o aborcji bez emocji?". W ciągu ostatniego tygodnia doświadczyliśmy wzmożonego kontaktu ze strony Kanału Zero. Redakcja kierowała pytania i prośby o komentarz, nie informując nas o celu ani kontekście prowadzonych działań. Jednocześnie kontaktowała się bezpośrednio z naszymi patronami i partnerami, co wymagało każdorazowego wyjaśniania sytuacji i koordynowania odpowiedzi" – ogłosili w mediach społecznościowych organizatorzy All Inclusive Film Festival w Jastarni.

Uderzenie w Kanał Zero. Stanowski: Kłamczucha

Głos w sprawie zabrała też Patrycja Wieczorkiewicz z "Krytyki Politycznej", która wprost oskarżyła szefa Kanału Zero o cenzurowanie lokalnego festiwalu w Jastarni, zastraszanie organizatorów i grożenie medialną nagonką.

– Tydzień przed planowanym rozpoczęciem festiwalu, prawicowi panowie z Kanału Zero, jak wiadomo, wielcy obrońcy wolności słowa, uznali, że nie może być tak, że jakaś kobieta publicznie mówi o aborcji i nie kontroluje jej żaden prawicowy mężczyzna. Zaczęli więc nękać organizatorki festiwalu, domagając się, żeby na ostatnią chwilę do panelu dokooptować wybitnego specjalistę od praw reprodukcyjnych kobiet – Krzysztofa Stanowskiego, bo inaczej użyją swojej machiny propagandowej by panel sabotować – tłumaczyła.

Krzysztof Stanowski wezwał zarówno dziennikarkę, jak i organizatorów wydarzenia do przyznania się do kłamstwa i zagroził sprawą w sądzie. – Kłamczucha – powiedział krótko, poproszony o komentarz do słów Wieczorkiewicz przez Wirtualne Media.

Stanowski wysyła wezwania przedsądowe

We wtorek Krzysztof Stanowski opublikował w swoich mediach społecznościowych dwa wezwania przedsądowe. Jedno skierowane do organizatorów All Inclusive Film Festival, drugie do Patrycji Wieczorkiewicz. Domaga się usunięcia szkalujących Kanał Zero materiałów i opublikowania przeprosin.

Czytaj też:

"Jak można pitolić takie rzeczy?". Szefowi Kanału Zero puściły nerwy Czytaj też:

Palikot rozkręca nowy biznes? Stanowski nie wytrzymał