Wałęsa: Debilizm analfabetyczny pozwalał mi realizować nierealne problemy

W nagraniu opublikowanym na Facebooku Lech Wałęsa odniósł się do sprawy umorzenia postępowania w sprawie "Teczek Kiszczaka". Z oficjalnego dokumentu prokuratury wynika, że były szef Solidarności nie mógł być TW Bolkiem i pisać donosów, ponieważ był wtórnym analfabetą.

W reakcji dziennikarze Kanału Zero Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski zamieścili na kanale nagrania, w których wyśmiali argumentację prokuratury. Dziennikarze wielokrotnie powiedzieli, że gdyby potraktować je na poważnie i założyć, że rzeczywiście nie umiał czytać i pisać, to oznaczałoby, że Wałęsa był "debilem". – Oni uważają, że nazwanie prezydenta Polski debilem, który nie potrafi pisać i czytać, mu pomaga – powiedział Mazurek w 117 odcinku programu Mazurek & Stanowski, podkreślając, że jest to przerażające.

Lech Wałęsa: Prokuratura powiedziała, że w tamtym czasie był analfabetyczny debilizm

– Zobaczcie w internecie i gdziekolwiek tylko jest informacja, co oni wyprawiają. Nazywają mnie debilem i różnymi wyzwiskami – mówi na swoim filmiku Wałęsa. – Oczywiście wykorzystują każdy moment, a teraz wykorzystują to, co powiedziała prokuratura, że w tamtym czasie nie mogłem napisać takich tekstów, że w tamtym czasie był debilizm, analfabetyczny debilizm, który powstał, kiedy 10 lat nie miałem w ręku długopisu – oznajmił były prezydent.

– To prawda. Wtedy miałem ograniczone możliwości tworzenia pisemnego. Ale to ten debilizm, to lekceważenie mnie przez bezpiekę i komunę pozwalało mi realizować moje nierealne problemy – powiedział Wałęsa.

"O to chodziło. Niech oni mnie lekceważą"

Jak dodał, chodziło nie tyle o problemy, co marzenia. Pierwsze – żeby "skończyć w Polsce komunę", a drugie "urwać się Sowietom". – To było nierealne, niemożliwe. Ale kiedy los stwarzał warunki do ich realizacji, to ja natychmiast przypominałem sobie i próbowałem to realizować – przekonywał były lider Solidarności. – Problem mój polegał na tym, że nie mogłem wam o tym powiedzieć – dodał.

Dalej Wałęsa powiedział, że jego intelekt pracował dobrze i zaprezentował swoją perspektywę swojej działalności w zakresie realizacji wyżej wymienionych celów. – [...] Kiedy budowałem tę koncepcję, kiedy uzyskałem wasze maksymalne wspierani, bezpieka się orientowała i mnie lekceważyła. I o to właściwie chodziło. Niech oni mnie lekceważą – oznajmił Wałęsa.

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