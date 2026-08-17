"Jak można pitolić takie rzeczy?". Szefowi Kanału Zero puściły nerwy

Patrycja Wieczorkiewicz z "Krytyki Politycznej" oskarżyła szefa Kanału Zero o cenzurowanie lokalnego festiwalu w Jastarni. Krzysztof Stanowski wezwał ją do przyznania się do kłamstwa i zagroził sprawą w sądzie.

Dziennikarka uderza w Stanowskiego. "Zaczęli więc nękać organizatorki"

Dziennikarka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym postawiła mocne zarzuty twórcom Kanału Zero.

– Należący do milionera prawicowy kanał na YouTube zastraszył mały nadmorski festiwal, wymuszając na nim odwołanie dyskusji o aborcji. Chodzi o Kanał Zero i Krzysztofa Stanowskiego a wydarzenie, o którym mowa, to All Inclusive Festiwal w Jastarni, w którym miałam brać udział jako panelistka w rozmowie o manosferze. Miałam, bo nie wyobrażam sobie swobodnej dyskusji o mężczyznach w antykobiecych przestrzeniach internetowych, podczas wydarzenia, na którym ocenzurowano panel dotyczący praw kobiet – zaczęła.

– Co dokładnie się wydarzyło? Tydzień przed planowanym rozpoczęciem festiwalu, prawicowi panowie z Kanału Zero, jak wiadomo, wielcy obrońcy wolności słowa, uznali, że nie może być tak, że jakaś kobieta publicznie mówi o aborcji i nie kontroluje jej żaden prawicowy mężczyzna. Zaczęli więc nękać organizatorki festiwalu, domagając się, żeby na ostatnią chwilę do panelu dokooptować wybitnego specjalistę od praw reprodukcyjnych kobiet – Krzysztofa Stanowskiego, bo inaczej użyją swojej machiny propagandowej by panel sabotować – tłumaczyła.

Patrycja Wieczorkiewicz oceniła możliwy udział Stanowskiego w wydarzeniu jako "kuriozalny". Dodała również, że w związku z sytuacją, panel z Natalią Broniarczyk został całkowicie odwołany, a organizatorzy "ulegli presji prawicy". Zaznaczyła, że sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że festiwal jest organizowany w lokalnym Kinie Żeglarz, któremu trudno byłoby obronić się przed "nagonką Kanału Zero". – Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Stanowski i spółka zrobiliby tam straszny syf – dodała.

W ocenie dziennikarki "Krytyki Politycznej", w przyszłości Kanał Zero może "cenzurować" inne tego typu wydarzenia. Poprosiła też widzów o pomysły na to, jak zareagować na tę sprawę.

Ostra reakcja szefa Kanału Zero. "Zmyśliła Pani całą historię"

Na oskarżenia zareagował już Krzysztof Stanowski. We wpisie na X stwierdził, że historia opowiedziana przez Wieczorkiewicz jest kłamstwem i zagroził dziennikarce sądem.

"Pani @PWieczorkiewicz, zróbmy tak. Pani nagra jeszcze jeden film, że to wszystko kłamstwa, Kanał Zero nikogo nie zastraszał, bo Kanał Zero w ogóle nie interesuje się waszym festiwalem, ja nie domagałem się występu w żadnej debacie (no serio, wolałbym w tym czasie kwiaty podlewać), generalnie zmyśliła Pani całą historię, no albo do przeprosin zmusi Panią sąd. No ja rozumiem wygadywanie różnych bzdur na mój temat, nawet się przyzwyczaiłem, ale czasami przypominam sobie, że są jakieś granice. Jak można takie rzeczy tak po prostu pitolić do kamery?" – napisał szef KZ.

Czytaj też:

Palikot rozkręca nowy biznes? Stanowski nie wytrzymał Czytaj też:

Gwiazdy Kanału Zero kłócą się na antenie. "Pismak kontra Konował"