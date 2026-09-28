"Niektórzy będą siedzieć". Wiceminister zapowiada

"Wyjaśnimy każdą aferę do spodu" – zapewnił w poniedziałek, za pośrednictwem mediów społecznościowych, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Polityk w ten sposób odniósł się do tematu rozliczenia PiS.

Prokurator generalny w swoim wpisie nawiązał do poniedziałkowego wystąpienia premiera Tuska, który mówił o dalszym rozliczaniu rządów PiS.

Olszewski straszy więzieniem

Wiceministra cyfryzacji Paweł Olszewski stwierdził z kolei w poniedziałkowej rozmowie z RMF FM, że działania prokuratury i ministra Żurka nabierają tempa. – Niektórzy będą siedzieć – powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej. Olszewski nie wskazał jednak, kogo ma na myśli.

Na pytanie o rozliczenie własnego środowiska, czyli skazanego za łapownictwo senatora Stanisława Gawłowskiego, który po wyroku zawiesił członkostwo w PO oraz podejrzanego o korupcję przewodniczącego Rady Mediów Narodowych posła Wojciecha Króla, powiedział, że Gawłowski "jest senatorem niezależnym", zaś Król "nie powinien być dalej przewodniczącym RMN".

Ministerstwo propagandy? Wiceminister: Są to bezzasadne zarzuty

Niebawem ma powstać Rządowe Centrum Walki z Dezinformacją. Wiceminister ujawnił kulisy powstania nowego organu.

– W zeszłym tygodniu Stały Komitet Rady Ministrów zatwierdził w istocie projekt zarządzenia o powołaniu Centrum Walki z Dezinformacją. Nie będzie to nowa jednostka czy organ. Będzie to zespół koordynacyjno-doradczy Rady Ministrów, w skład którego wejdą przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, służb specjalnych, właściwych resortów tak, aby koordynować tę dezinformację. My jako resort będziemy pełnili funkcję koordynacyjną – mówił Paweł Olszewski.

Poseł KO odniósł się do słów polityków Konfederacji, którzy zarzucają rządzącym tworzenie ministerstwa propagandy. – Są to bezzasadne zarzuty. Cały czas od wielu, wielu tygodni widzimy wzmożoną aktywność dezinformacyjną Rosji i Białorusi – ocenił wiceminister cyfryzacji.

– A Konfederacja, szczególnie Konfederacja Korony Brauna, powiedzmy sobie wprost, jest jednym ze źródeł i powielaczy ruskiej dezinformacji w Polsce. Więc ja rozumiem, że oni mogą się bać, bo ja będę chciał w takich miejscach, jak u pana, wskazywać, jaka jest linia dezinformacyjna Rosji i kto ją w Polsce propaguje – dodał.

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