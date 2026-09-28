Żurek o rozliczaniu PiS: Zaczynają się wykopki

Minister sprawiedliwości w swoim wpisie nawiązał do poniedziałkowego wystąpienia premiera Tuska, który mówił o dalszym rozliczaniu rządów PiS. Żurek podkreśla, że wyjaśni "do spodu" każdą aferę.

"Żniwa się skończyły, ale zaczynają się wykopki... nie ma żadnej przerwy od roboty. Nie można państwa traktować jak prywatnego folwarku, eldorado dobiegło końca. Wyjaśnimy każdą aferę do spodu" – napisał minister sprawiedliwości.

Tusk: Będzie deser, nie tylko żurek

We wtorek rano w Warszawie agenci CBA zatrzymali Piotra Matczuka – obecnie publicystę Telewizji Republika oraz Annę Plakwicz – obecnie dyrektor Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta RP. Oboje zostali zatrzymani w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.

Najbardziej radykalny elektorat KO nie jest jednak zadowolony z tempa rozliczeń poprzedniej władzy. Wyborcy domagają się bardziej zdecydowanych rozwiązań, a część antypisowskich mediów zachęca premiera do "wrzucenia wyższego biegu".

Co na to sam premier? Donald Tusk opublikował nagranie, w którym odniósł się do zarzutów, że rozliczenia PiS postępują zbyt wolno. Premier zaczął od zacytowania słynnego wiersza "Lokomotywa".

– Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach o spale.Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się, kręci się koło za kołem. Tak, tak, wiem, już wam kiedyś czytałem Tuwima. Ale tak jest właśnie z rozliczeniami – mówi premier na nagraniu.

Szef rządu podkreśla, że wbrew pozorom proces rozliczeń jest bardzo zaawansowany. – Pewnie wydaje wam się, że idzie za wolno. Tak, tak, wiem, wiem to wszystko. Ale zobaczcie na liczby. 314 spraw w toku. W 152 sprawach przedstawiono zarzuty. 678 podejrzanych. Łącznie 1598 zarzutów. I zabezpieczono majątek o wartości ponad 484 mln zł. Mówiłem wam, że będzie drugie danie i deser, nie tylko żurek – mówił Donald Tusk.

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