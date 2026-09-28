Wielki zwrot za pomoc Ukrainie. Polska otrzyma ponad 600 mln euro

Poinformował o tym w poniedziałek (28 września) w Brukseli wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Jak tłumaczył, Polska wcześniej uzgodniła otrzymanie w latach 2026-2027 ponad 400 mln euro brutto z pozostałych środków EPF.

Dodatkowe 269 mln euro ma pochodzić z puli, której wypłatę blokował wcześniej sprzeciw Węgier. Środki mają trafić do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i zostać wykorzystane na modernizację polskiej armii.

Ponad 600 mln euro dla Polski w tym i w przyszłym roku

Jak podkreślił Zalewski, łącznie od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Polska ma otrzymać z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju około 1,05 mld euro netto. Pieniądze są formą rekompensaty za przekazane Ukrainie wyposażenie wojskowe.

Decyzja dotycząca środków EPF zapadła po porozumieniu państw UE w sprawie wykorzystania 6,6 mld euro z instrumentu. Fundusze te pozostawały zablokowane od 2023 r. w związku ze stanowiskiem rządu Węgier. Według najnowszych informacji państwa członkowskie uzgodniły sposób rozdysponowania tych pieniędzy.

EPF jest pozabudżetowym instrumentem UE służącym m.in. finansowaniu pomocy wojskowej dla państw partnerskich. Mechanizm umożliwia również częściową refundację państwom członkowskim kosztów sprzętu przekazywanego Ukrainie.

Szef MON o donacjach dla Ukrainy

Polska należy do państw UE, które od początku rosyjskiej agresji przekazały Ukrainie znaczną część własnych zapasów i wyposażenia wojskowego.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w lipcu br., że Polska dostarczyła Ukrainie w latach 2022-2026 sprzęt wojskowy i uzbrojenie o łącznej wartości prawie 16,5 mld zł, z czego 14,9 mld zł przypadło na lata 2022-2023.

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już piąty rok i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej.

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