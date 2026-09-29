Wrześniowa Biesiada Literacka. Gościem Paweł Lisicki

Biesiada Literacka w Domu Literatury to najpopularniejsza impreza literacka organizowana przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wydarzenie odbywa się w każdy ostatni wtorek każdego miesiąca, z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

W ten wtorek 29 września spotkanie odbędzie się o godzinie 18.30 w Domu Literatury w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 87/89. Jednym z gości będzie redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki, który opowie o swojej książce "Mesjasz i Trzecia Świątynia".

Pozostałymi gośćmi będą Adam Łukaszewicz oraz Krzysztof Papiernik. W programie przewidziano także felieton Piotra Wojciechowskiego.