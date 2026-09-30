Cejrowski: Xi potrzebuje Trumpa. Szuka sukcesu. Lisicki: To Trump zabiega o Chiny

W najnowszym odcinku z cyklu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski komentują wizytę państwowa Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych. Była to pierwsza od 11 lat wizyta przywódcy Państwa Środka w USA. Wkrótce Donald Trump i Xi Jinping mają się spotkać ponownie – co najmniej dwukrotnie. Najpierw na forum APEC w Shenzhen, a później na G20 w Miami.

W Waszyngtonie Trump i Xi mówili o budowaniu trwałych więzi, "przyjaźni" oraz współpracy amerykańsko-chińskiej i wypowiedzieli pod swoim adresem wiele ciepłych słów. Nie zmienia to faktu, że w rzeczywistości rywalizacja dwóch mocarstw w dobie przekształcania się układu sił na świecie z amerykańskiej hegemonii w porządek wielobiegunowy, jest zacięta i toczy się o bardzo wysoką stawkę.