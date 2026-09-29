Czarnek ma powody do zmartwień. Sondaż: Polacy źle oceniają kandydata na premiera

W nowym sondażu OGB ankietowanych zapytano o ocenę Przemysława Czarnka jako kandydata PiS na premiera.

Sondaż: Złe oceny Czarnka jako kandydata na premiera

62,8 proc. respondentów ocenia Przemysława Czarnka negatywnie (bez zmian w porównaniu z poprzednim sondażem).

19,5 proc. uczestników sondażu ocenia kandydata PiS na premiera pozytywnie (spadek o 1,3 pkt proc.).

Odsetek złych ocen Przemysława Czarnka rośnie od 55,9 proc. w grupie zarabiającej do 4 tys. zł do aż 79,1 proc. zarabiających powyżej 7 tys. zł, podczas gdy dobre oceny spadają z 26,7 proc. do 8,6 proc.

Przemysław Czarnek kandydatem PiS na szefa rządu

7 marca Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Kandydaturę byłego ministra edukacji narodowej, ogłosił w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS, prezentując Przemysława Czarnka jako kandydata na przyszłego premiera, wyraził przekonanie, że jest on obecnie właściwym człowiekiem do tej funkcji.

– W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, proszę państwa, musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek – powiedział Jarosław Kaczyński.

Sondaż OGB został przeprowadzony w dniach 18-22 września 2026 roku metodą CATI na próbie 1000 osób.

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