Ceny paliw biją rekordy. Sondaż: Tego Polacy oczekują od rządu

W nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ankietowanym zadano pytanie: "Czy rząd powinien interweniować, aby obniżyć ceny paliw, nawet jeśli oznaczałoby to mniejsze wpływy do budżetu państwa, np. przez obniżkę podatków na paliwa?".

Ceny paliw biją rekordy. Sondaż: Polacy oczekują interwencji od rządu

Zdecydowanie tak odpowiedziało 39,5 proc. badanych. Odpowiedzi raczej tak udzieliło 31,5 proc. ankietowanych. Oznacza to, że łącznie 71 proc. Polaków oczekuje interwencji rządu w sprawie cen paliw.

Z kolei odpowiedzi raczej nie udzieliło 9,0 proc. respondentów. Zdecydowanie nie – 3,8 proc. Łącznie na nie jest więc 12,8 proc. badanych.

Odpowiedzi nie wiem/trudno powiedzieć udzieliło 16,2 proc.

Drożyzna na stacjach paliw. W tym tygodniu ma być jeszcze drożej

Eksperci serwisu e-petrol poinformowali, że na rynku hurtowym w ubiegły piątek ceny benzyny Pb98 i Pb95 są wyższe niż przed tygodniem odpowiednio o 184 zł i 123 zł za metr sześcienny, osiągając poziomy 7291 zł oraz 6469 zł za metr sześcienny. Z kolei w przypadku oleju napędowego odnotowano spadek o 41 zł – do 7483 zł za metr sześcienny.

Analitycy prognozują, że stacje paliw starają się utrzymać ceny diesla poniżej 9 zł za litr, jednak odbywa się to kosztem niemal całkowitego wyczerpania marż detalicznych. Natomiast w przypadku benzyny sytuacja jest nieco lepsza, ponieważ marże pozostają dodatnie, choć nadal niewielkie.

Według prognoz w okresie od 28 września do 4 października litr benzyny Pb98 może kosztować od 8,85 do 8,99 zł, benzyny Pb95 – od 7,97 do 8,09 zł za litr.

Z kolei dla oleju napędowego przewidywany przedział cenowy wynosi od 8,99 do 9,29 zł za litr.

Najtańszym paliwem pozostanie LPG, którego cena ma kształtować się w przyszłym tygodniu na poziomie 3,14-3,24 zł za litr.

Rząd zakończył pakiet CPN. Ceny paliw poszybowały w górę

1 września rząd zakończył pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), który został wprowadzony na okres ostatnich tygodni wakacji szkolnych, czyli od 17 do 31 sierpnia. Po zakończeniu pakietu CPN ceny paliw poszybowały w górę. W ramach programu obniżono stawkę podatku VAT na niektóre paliwa, w szczególności benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Równocześnie obowiązywały ceny maksymalne, ogłaszane przez ministra energii.

Sondaż United Surveys by IBRiS wykonano dla Wirtualnej Polski. Próba: n=1000, błąd oszacowania 3 proc., próg ufności 0,95. Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie, Czas realizacji: 18–20 września 2026 roku. Technika badawcza: badanie zrealizowane metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI).

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