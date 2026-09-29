Afera Collegium Humanum. Kolejne zatrzymania

Jak przekazała Prokuratura Krajowa, na polecenie prokuratora ze śląskiego wydziału PZ PK funkcjonariusze zatrzymali we wtorek 11 osób. W tej chwili trwają czynności. PK wskazała, że dalsze informacje zostaną przekazane po ich zakończeniu.

Głos zabrał także rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

"Dziś rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach funkcjonariusze CBA zatrzymali sześć kolejnych osób, pełniących obecnie lub w przeszłości wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach wyższych" – napisał na swoim koncie na platformie X.

Dobrzyński dodał, że jeszcze we wtorek zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury.

"Dotychczas 83 osobom przedstawiono 475 zarzutów. Wśród podejrzanych są politycy i samorządowcy, przedstawiciele administracji publicznej i służb, rektorzy i profesorowie wielu uczelni oraz dziennikarze i przedsiębiorcy" – podkreślił Dobrzyński, dodając, że w śledztwie zabezpieczono blisko 176 mln zł i prawie 600 tys. euro.

Przypomnijmy, że wśród 29 oskarżonych osób są m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, byli europosłowie Karol Karski i Ryszard C. oraz byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej.

Prezydent Wrocławia usłyszał cztery zarzuty, m.in. wręczenia korzyści majątkowej rektorowi Collegium Humanum, podżegania do wystawienia fałszywego dokumentu, trzech oszustw na łączną kwotę blisko 500 tys. zł, jak również uczynienia z przestępstw stałego źródła dochodu.

Afera Collegium Humanum

O tej prywatnej uczelni zrobiło się głośno, kiedy sześciu osobom, w tym rektorowi Pawłowi C., postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Miała wystawiać poświadczające nieprawdę dokumenty ukończenia studiów podyplomowych MBA, które są przepustką do zasiadania w radach nadzorczych spółek, a także przyjmować w związku z tym korzyści majątkowe i osobiste.

Czytaj też:

Collegium Humanum na sprzedaż. Padła konkretna kwota Czytaj też:

Hołownia wicepremierem? Buda: Na biurku premiera leży kwit