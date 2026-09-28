"Rozliczymy każde nadużycie". Żurek grzmi: Bez żadnej taryfy ulgowej

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że w poniedziałek ogłosiła byłemu szefowi CBA Andrzejowi Stróżnemu zarzuty z art. 231 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w związku z wykorzystywaniem w latach 2020-2023 do celów innych niż służbowe dwóch lokali konspiracyjnych CBA.

Były szef CBA usłyszał zarzuty

"Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów złożył obszerne wyjaśnienia. Podejrzany zadeklarował ewentualne składanie dodatkowych wyjaśnień na późniejszym etapie śledztwa po zapoznaniu się z materiałem dowodowym" – przekazała prokuratura we wpisie na platformie X.

Podkreśliła, że "z uwagi na niejawny przedmiot śledztwa i treść zarzutów czynności procesowe odbyły się w kancelarii tajnej”. "W sprawie przesłuchano dotychczas około 40 byłych i obecnych funkcjonariuszy CBA" – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Lokale miały być wykorzystywane w ten sposób w latach 2020-2023.

W lipcu 2024 roku warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie zakupu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne mieszkania dla Stróżnego. Według zawiadomienia, które złożyło w tej sprawie ówczesne kierownictwo CBA, lokal miał kosztować ponad 1,2 mln zł.

Na początku maja odniósł się do tej sprawy na platformie X były szef CBA. "Podejrzenia dotyczące przekroczenia przeze mnie uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej są kłamstwem i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Sugestie, jakoby CBA zakupiło mieszkanie dla moich celów prywatnych, są nieprawdą" – napisał w opublikowanym wówczas oświadczeniu.

Żurek: Rozliczymy każde nadużycie

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, we wpisie na platformie X przypomniał, że "dziś w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ogłoszono byłemu szefowi CBA zarzuty za wykorzystywanie dwóch lokali konspiracyjnych do celów innych niż służbowe w latach 2020-2023".

"Rozliczymy każde nadużycie. Bez żadnej taryfy ulgowej" – podkreślił Waldemar Żurek.

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