Były szef CBA z zarzutami. Nowe informacje

Zarzuty ogłoszono w poniedziałek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Sprawa dotyczy dwóch lokali konspiracyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które – według ustaleń śledczych – miały być wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem w latach 2020–2023. To właśnie w tym okresie pracami Biura kierował Andrzej S.

Były szef CBA nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Andrzej S. złożył obszerne wyjaśnienia, a także podkreślił, iż może przekazać kolejne po zapoznaniu się z materiałem dowodowym.

– Z uwagi na niejawny przedmiot śledztwa i treść zarzutów czynności procesowe odbyły się w kancelarii tajnej. W sprawie przesłuchano dotychczas około czterdziestu byłych i obecnych funkcjonariuszy CBA – powiedział prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zmiany w CBA. "Biuro musi zostać przewietrzone"

Radio Zet poinformowało w sierpniu br., że w strukturach Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) szykują się duże zmiany personalne. Służbę zajmującą się walką z korupcją ma zasilić grupa funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) wyspecjalizowanych w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. "W najbliższych tygodniach mają przejąć najważniejsze stanowiska w CBA" – czytamy.

Według nieoficjalnych ustaleń, szefem Departamentu Operacyjno-Śledczego CBA, kluczowej komórki odpowiedzialnej za śledztwa i operacje rozpoznawcze, ma zostać dotychczasowy zastępca komendanta CBŚP inspektor Łukasz Fołta. Dotychczasowy dyrektor departamentu Antoni Czeluśniak pozostanie w służbie, ale na innym stanowisku. Zmiany mają objąć także warszawską delegaturę CBA oraz stanowiska naczelników w centrali biura.

– Biuro musi zostać przewietrzone. Po aferze ze Szpitalem Południowym w Warszawie wyszło na jaw, że biuro miało wcześniej informacje operacyjne o nieprawidłowościach w szpitalu. CBA prowadzi teraz kontrole placówek medycznych na Mazowszu i potrzebni są doświadczeni funkcjonariusze – wskazał informator Radia Zet.

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