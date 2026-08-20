Rewolucja w polskich służbach. "Mają przejąć najważniejsze stanowiska"

Radio Zet poinformowało, że w strukturach Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) szykują się duże zmiany personalne. Służbę zajmującą się walką z korupcją ma zasilić grupa funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) wyspecjalizowanych w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. "W najbliższych tygodniach mają przejąć najważniejsze stanowiska w CBA" – czytamy.

Według nieoficjalnych ustaleń, szefem Departamentu Operacyjno-Śledczego CBA, kluczowej komórki odpowiedzialnej za śledztwa i operacje rozpoznawcze, ma zostać dotychczasowy zastępca komendanta CBŚP inspektor Łukasz Fołta. Dotychczasowy dyrektor departamentu Antoni Czeluśniak pozostanie w służbie, ale na innym stanowisku. Zmiany mają objąć także warszawską delegaturę CBA oraz stanowiska naczelników w centrali biura.

– Biuro musi zostać przewietrzone. Po aferze ze Szpitalem Południowym w Warszawie wyszło na jaw, że biuro miało wcześniej informacje operacyjne o nieprawidłowościach w szpitalu. CBA prowadzi teraz kontrole placówek medycznych na Mazowszu i potrzebni są doświadczeni funkcjonariusze – wskazał informator Radia Zet.

Zmiany w CBA coraz bliżej. "Pakiet odpolitycznienia"

– We wrześniu chcemy pokazać pakiet odpolitycznienia CBA, tak żeby nigdy politycy nie mogli stać na jego czele. Zobaczymy, czy prezydent będzie chciał podpisywać w przyszłości, ale sądzę, że ten wielki bagaż, jaki ma na sobie CBA – Pegasus, upolitycznianie, pamiętamy te wszystkie historie – trzeba to zdjąć – stwierdził na początku sierpnia w rozmowie z serwisem InfoSecurity24.pl minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Przypomnijmy, że w maju prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

– Nie sprzeciwiam się reformom. Każda instytucja państwa może i powinna podlegać kontroli oraz zmianom. Ale czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja. Ustawa zakłada odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej na rzecz systemu rozproszonego pomiędzy policją, ABW i Krajową Administracją Skarbową. Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy. Nie można w kilka miesięcy odbudować wiedzy operacyjnej, sieci kontaktów i specjalistycznych kompetencji tworzonych przez 20 lat – tłumaczył.

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