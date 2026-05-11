Nie będzie likwidacji CBA. Prezydent Nawrocki zawetował ustawę

Prezydent Karol Nawrocki na nagraniu wideo, na którym tłumaczy weto do ustawy dotyczącej likwidacji CBA ocenił, że "parlament z inicjatywy rządzących zajmuje się projektami prowadzącymi do osłabienia państwa polskiego i jego instytucji".

– Tak właśnie odczytuje ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego – dodał.

Przypomniał, że "za moment minie 20 lat od chwili, gdy śp. prezydent Lech Kaczyński 13 czerwca 2006 roku podpisał ustawę o CBA".

– Była to realizacja jednego z najważniejszych zobowiązań jego programu wyborczego – budowy państwa silnego, uczciwego i sprawiedliwego. Państwa, w którym, jak mówił, nie zwycięża cynizm i draństwo – podkreślił.

Karol Nawrocki przypomniał, że "Centralne Biuro Antykorupcyjne było pierwszą służbą budowaną od podstaw w wolnej Polsce, niezwiązaną z przeszłością komunistycznego aparatu, nowoczesną, wyspecjalizowaną i skuteczną".

– Przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją. Szczególnie tam, gdzie dotyka ona publicznych finansów i skarbu państwa – dodał.

Zdaniem prezydenta "likwidacja CBA to nic innego, jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko – wpływy polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował, nikt nie kontrolował".

– Dlatego zdecydowałem o zawetowaniu ustawy likwidującej CBA. Nie sprzeciwiam się reformom. Każda instytucja państwa może i powinna podlegać kontroli oraz zmianom. Ale czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja. Ustawa zakłada odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej na rzecz systemu rozproszonego pomiędzy Policją, ABW i Krajową Administracją Skarbową, powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy. Nie można w kilka miesięcy odbudować wiedzy operacyjnej sieci kontaktów i specjalistycznych kompetencji tworzonych przez 20 lat. To byłoby także uderzenie w fundament zaufania do państwa – tłumaczył.

Prezydent zapytał "kto będzie gotów służyć Polsce, narażać własne zdrowie i życie, jeśli państwo w sprawach bezpieczeństwa nie potrafi dotrzymać danego słowa?".

– Państwo, które porzuca własnych funkcjonariuszy, osłabia samo siebie – dodał.

Przypomniał, że "nawet eksperci Fundacji Batorego, bliskiej przecież obecnej większości rządzącej, wskazywali, że ta ustawa została przygotowana bez całościowej strategii antykorupcyjnej".

– Najpierw burzy się instytucje, a dopiero później obiecuje stworzenie nowego systemu. W czasach ogromnych wydatków publicznych, szczególnie na bezpieczeństwo i obronność, państwo polskie powinno wzmacniać instrumenty kontroli i przejrzystości, a nie osłabiać wyspecjalizowane służby antykorupcyjne. Nie można skutecznie walczyć z korupcją, jeśli instytucje odpowiedzialne za tę walkę stają się zależne od bieżącej polityki. Likwidacja CBA i przeniesienie jego kompetencji do struktur podległych ministrowi oraz premierowi oznacza odebranie państwu niezależnego narzędzia kontroli władzy – mówił.

Karol Nawrocki ocenił, że "to szczególnie niepokojące, że z ustawy znika również zapis o kontroli Sejmu nad działalnością szefa CBA".

– Polska potrzebuje silnych, niezależnych instytucji antykorupcyjnych, odpornych na polityczne naciski i działających w interesie obywateli, a nie aktualnej większości rządzącej. Nowoczesne demokracje nie rezygnują z walki z korupcją, one ją wzmacniają. Z korupcją nie walczą republiki bananowe i autorytarne satrapie. Silne państwo nie może otwierać drzwi dla bezkarności nad użyciem nieuczciwości. Dlatego jest to weto – wyjaśnił.

Podkreślił, że "CBA nie zostanie zlikwidowane".

– Będzie dalej walczyć z korupcją nadużyciami władzy i ciemnymi interesami, które niszczą państwo – mówił prezydent.

