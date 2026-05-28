"Na końcu zawsze prawda zwycięża". Porażka prokuratury ws. Wosia

"Klęska Prokuratury Krajowej. Sąd Okręgowy w Warszawie przed chwilą uchylił wszystkie środki zapobiegawcze zastosowane przez Prokuraturę krajową wobec Ministra Michała Wosia; uchylił w całości zabezpieczenie majątkowe zastosowane wobec Pana Ministra" – poinformował w serwisie X mec. Adam Gomoła, pełnomocnik polityka.

Informacja szybko wywołała falę komentarzy. "Kolejny raz najpierw medialna pokazówka i represje ze strony nielegalnej prokuratury, a później sąd krok po kroku obala te decyzje. Uchylenie wszystkich środków zapobiegawczych i zabezpieczenia majątkowego wobec Michała Wosia pokazuje, jak bardzo polityczne stały się dziś działania prokuratury" – komentuje Suwerenna Polska.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał: "Na końcu zawsze prawda zwycięża! Rozliczymy wszystkich tych, którzy szarpali Cię i urządzali nagonkę na Ciebie przez ostatnie miesiące. Nigdy nie wątpiłem w Twoją niewinność, a cyrk organizowany przez bandę Tuska był tanią, paskudną rozrywką dla jego hien. Zwyciężymy i BEZWZGLĘDNIE ukarzemy".

Z kolei szef klubu PiS komentuje: "Kolejny raz najpierw medialna pokazówka i represje ze strony nielegalnej prokuratury, a później sąd krok po kroku obala te decyzje". "Uchylenie wszystkich środków zapobiegawczych i zabezpieczenia majątkowego wobec Michała Wosia pokazuje, jak bardzo polityczne stały się dziś działania prokuratury" – zauważa Mariusz Błaszczak.

Szereg zarzutów

Przypomnijmy, że w październiku ub.r. prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środków zapobiegawczych oraz zabezpieczeniu majątkowym wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia "poprzez obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową, zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych oraz zajęcie ruchomości w postaci samochodu".

Prokuratura Krajowa skierowała wtedy Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Wosiowi. Śledczy zarzucają mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Chodzi o przekazanie 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości dla CBA na zakup oprogramowania szpiegującego Pegasus. Zdaniem prokuratury Michał Woś przywłaszczył powierzone mu pieniądze i działał na szkodę interesu publicznego. Może za to grozić do 10 lat więzienia.

Polityk utrzymuje, że zarzuty są bezpodstawne i mają charakter polityczny.

