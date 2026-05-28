Kto następcą Miszalskiego? Pierwszy taki sondaż

W niedzielnym referendum mieszkańcy Krakowa odwołali Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta miasta. Premier Donald Tusk wyznaczył komisarza do czasu wyboru nowego włodarza. Został nim wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik.

Wybory odbędą się najprawdopodobniej w sierpniu. W mieście ruszyła giełda nazwisk. Swoich kandydatów ujawniły już Konfederacja (Bartosz Bocheńczak) oraz partia Razem (Aleksandra Owca). Swoją kandydaturę zgłosił także były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Najprawdopodobniej na start w wyborach zdecyduje się ponownie Łukasz Gibała, który w 2024 r. nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze wyborów samorządowych.

Wśród możliwych kandydatów Koalicji Obywatelskiej wymienia się m.in. Monikę Piątkowską, Pawła Kowala, Bogdana Klicha, Bartłomieja Sienkiewicza oraz Andrzeja Domańskiego.

Na kogo postawi Prawo i Sprawiedliwość? W tym kontekście pada nazwisko m.in. Michała Drewnickiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta w Krakowie. – To jest człowiek, który odegrał ogromną rolę, jeżeli chodzi o PiS w całej kampanii referendalnej. Jest jednym z współojców tego sukcesu – wskazał na antenie wPolsce24 Jacek Sasin, poseł PiS i były wicepremier. Z kolei poseł PiS Łukasz Kmita uważa, że były prezydent RP Andrzej Duda miałby sporą szansę na zwycięstwo w wyborach w Krakowie. – Myślę, że prezydent Duda to z pewnością byłaby bardzo mocna kandydatura – powiedział na antenie RMF FM.

Kto prezydentem Krakowa? Sondaż

W najnowszym sondażu dla "Wprost" pracownia SW Research zapytała Polaków, kogo widzą w roli potencjalnego następcy Aleksandra Miszalskiego. Aż 52,4 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Najwięcej wskazań – 11,4 proc. – uzyskał były prezydent Andrzej Duda. Na drugim miejscu uplasował się, z wynikiem 8,4 proc., lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. Podium zamyka pełniący funkcję chargé d’affaires RP w USA Bogdan Klich, na którego głos chciałoby oddać 4,8 proc. ankietowanych.

Kolejne miejsca zajęli: Marian Banaś (4,3 proc.), Łukasz Gibała (4,2 proc.), Bartosz Bocheńczak (2 proc.) i Michał Drewnicki (1,8 proc.). 10,7 proc. badanych uważa, że prezydentem Krakowa powinien zostać ktoś inny.

Sondaż zrealizowano w dniach 26-27 maja 2026 r. metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkości miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

