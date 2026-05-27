Czy Polacy chcą sprowadzenia Ziobry z USA? Wyniki sondażu

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, 10 maja ogłosił, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana uzyskał azyl polityczny.

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak potwierdził w środę (20 maja) doniesienia medialne o tym, że były minister sprawiedliwości wyleciał do USA z Mediolanu, posługując się "wizą członka zagranicznych mediów".

Wcześniej agencja Reutera podała, że o wydaniu wizy dla Ziobry zdecydował zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau, który wydając polecenie urzędnikom, powołał się na kwestię bezpieczeństwa narodowego. Według źródeł agencji, była to wiza dziennikarska.

Sondaż: Polacy chcą sprowadzenia Ziobry z USA

Na pytanie, czy polski rząd powinien domagać się od USA wydania byłego ministra sprawiedliwości, 34,2 proc. uczestników sondażu CBOS odpowiedziało, że zdecydowanie tak, nawet kosztem pogorszenia relacji z USA.

"Kolejne 26,8 proc. popiera taki ruch, ale tylko wtedy, gdy nie zaszkodzi on stosunkom polsko-amerykańskim. Przeciw jest 26,4 proc. badanych, a 11,2 proc. nie ma zdania" – informuje "Dziennik Gazeta Prawna", który zlecił przeprowadzenie badania.

Żurek zwrócił się do władz Węgier

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział w rozmowie z "DGP", że zwrócił się do władz w Budapeszcie w sprawie dokumentu podróży wydanego Ziobrze, który – zdaniem szefa MS – mógł zostać uzyskany z naruszeniem prawa unijnego.

Jeśli Węgry go uchylą, Ziobro może znaleźć się w USA bez ważnego dokumentu. Wtedy polska strona będzie mogła zwrócić się do amerykańskich służb imigracyjnych z pytaniem, na jakiej podstawie były minister przebywa w Stanach – wskazano w artykule.

