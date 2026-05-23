Ziobro w USA. Sikorski o anulowaniu wizy

Radosław Sikorski, szef MSZ Źródło: Sebastian Indra / MSZ
USA mogą anulować wizę dla Zbigniewa Ziobry, tak samo jak my byśmy mogli – stwierdził szef MSZ Radosław Sikorski. Jak tłumaczył, ponieważ poseł PiS nie jest dziennikarzem, łamie zasady, na których przyznano mu wizę.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, 10 maja ogłosił, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana uzyskał azyl polityczny.

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak potwierdził w środę (20 maja) doniesienia medialne o tym, że były minister sprawiedliwości wyleciał do USA z Mediolanu, posługując się "wizą członka zagranicznych mediów".

Wcześniej agencja Reutera podała, że o wydaniu wizy dla Ziobry zdecydował zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau, który wydając polecenie urzędnikom, powołał się na kwestię bezpieczeństwa narodowego. Według źródeł agencji, była to wiza dziennikarska.

Ziobro w USA został komentatorem politycznym TV Republika. Ma też pracować nad własnym kanałem na YouTube.

Sikorski: Ziobro nie jest dziennikarzem. Kto dał mu list polecający z redakcji?

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski pytany w sobotę (23 maja) w TVN24, czy Amerykanie mogą anulować wizę dla Zbigniewa Ziobry, odpowiedział: "Oczywiście, że mogą, tak samo jak my byśmy mogli".

– Żeby otrzymać wizę dziennikarską, trzeba mieć list polecający z redakcji, stwierdzający że dana osoba podająca się za dziennikarza naprawdę nim jest. Więc po pierwsze powstaje pytanie, kto taki list polecający Ziobrze, który dziennikarzem nie jest, dał – oznajmił Sikorski.

– Po drugie, wizy to są suwerenne decyzje każdego kraju, tym bardziej jeśli ktoś łamie zasady jej przyznania. A Ziobro, wiceprezes PiS-u, mówi, że będzie działał tam na rzecz Polonii amerykańskiej, czy jeździł z tournee politycznym po Stanach Zjednoczonych. To nie jest działalność dziennikarska – argumentował szef MSZ.

Jak przekazał, Polska zwróciła się do Węgier o unieważnienie dokumentów węgierskich, którymi może posługiwać się Ziobro.

