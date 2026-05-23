5-latek postrzelony z wiatrówki przez starszego brata

Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że 13-letni chłopiec strzelał z wiatrówki do tarczy w ogrodzie, kiedy na linii strzału niespodziewanie pojawił się jego młodszy, pięcioletni brat. Chłopiec został postrzelony w brzuch.

Trwa dokładne ustalanie przebiegu i okoliczności zdarzenia. Wstępne informacje policji wskazują, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Przeprowadzono oględziny terenu i zabezpieczono broń (wiatrówkę można mieć bez pozwolenia). Rodziców przebadano alkomatem – oboje byli trzeźwi.

Według informacji Radia Poznań, poszkodowany chłopiec przeszedł operację, a jego stan określany jest jako stabilny.

O sprawie został poinformowany sąd rodzinny i nieletnich w Ostrowie Wielkopolskim.

Czytaj też:

Śmierć dwulatka w żłobku. Ministerstwo sprawdzi, co działo się w placówce