5-latek postrzelony z wiatrówki przez starszego brata

Ambulans pogotowia ratunkowego, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez swojego 13-letniego brata podczas zabawy w ogrodzie na prywatnej posesji w Odolanowie (woj. wielkopolskie). Dziecko trafiło do szpitala i przeszło operację. Jego stan jest stabilny.

Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że 13-letni chłopiec strzelał z wiatrówki do tarczy w ogrodzie, kiedy na linii strzału niespodziewanie pojawił się jego młodszy, pięcioletni brat. Chłopiec został postrzelony w brzuch.

Trwa dokładne ustalanie przebiegu i okoliczności zdarzenia. Wstępne informacje policji wskazują, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Przeprowadzono oględziny terenu i zabezpieczono broń (wiatrówkę można mieć bez pozwolenia). Rodziców przebadano alkomatem – oboje byli trzeźwi.

Według informacji Radia Poznań, poszkodowany chłopiec przeszedł operację, a jego stan określany jest jako stabilny.

O sprawie został poinformowany sąd rodzinny i nieletnich w Ostrowie Wielkopolskim.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Radio Poznań
