Nie żyje Piotr Pyzik. Kaczyński żegna polityka PiS

Były poseł PiS zmarł w wieku 67 lat. Szefernaker podkreśla, że Pyzik był człowiekiem zaangażowanym w sprawy publiczne i oddanym Polsce.

"W 1980 wstąpił do Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Śląskiej, współpracował też z ‘Solidarnością’. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany, później skierowany przymusowo do wojska" – napisał.

Szefernaker przypomina, że po 1989 roku Pyzik współpracował z organizacjami pozarządowymi i humanitarnymi, był jednym z organizatorów i uczestników konwoju z pomocą humanitarną dla Sarajewa. "Piotra zapamiętam także bardzo osobiście. To dzięki niemu 10 kwietnia 2010 roku mogłem być w Katyniu. Razem czekaliśmy na polską delegację na czele z Prezydentem Lechem Kaczyńskim. To doświadczenie pozostanie ze mną na zawsze" – podkreśla.

Kaczyński: Szanowany, zasłużony działacz i polityk

Komentarz zamieścił również prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Smutna informacja z ziemi śląskiej. Niespodziewanie zmarł poseł tego regionu, Piotr Pyzik, w latach 2021–2023 wiceminister aktywów państwowych. Szanowany, zasłużony działacz i polityk. Życzliwy człowiek. Za swoją pracę i zaangażowanie wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dla rodziny i najbliższych szczere wyrazy współczucia. Niech spoczywa w pokoju" – napisał Kaczyński.

twitter

"Odszedł bardzo dobry człowiek i serdeczny przyjaciel – Piotr Pyzik. Rodzinie oraz wszystkim bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia. Żegnamy człowieka życzliwego, pełnego zaangażowania i odpowiedzialności, który przez lata działał na rzecz dobra wspólnego oraz Polski. Odpoczywaj w pokoju" – podkreśla Przemysław Czarnek.

"Odszedł Piotr Pyzik, kolega, b. poseł Prawa i Sprawiedliwości ze Śląska. Piotrek, będziemy pamiętali i dalej walczyli, dla Ciebie. R.I.P." – napisał Piotr Gliński.

"Piotr Pyzik. Bohater cichy i skromny. Byliśmy razem w paru bitwach, kiedy trzeba było przecierać szlaki. Pokój Jego duszy" – stwierdził Paweł Szrot.

Czytaj też:

"Świat się zawalił". Aktor przerwał milczenie po śmierci córkiCzytaj też:

Tragedia w internacie Straży Granicznej. Nie żyje funkcjonariusz