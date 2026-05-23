Sztuka pływania i surfowania

SUBOTNIK ZZA ŚCIANY Media doniosły o kolejnym konflikcie pomiędzy premierem Tuskiem a minister Katarzyną Pełczyńską – Nałęcz. Do sprzeczki dojść miało na posiedzeniu Rady Ministrów, gdzie minister domagała się oficjalnej akceptacji dla przygotowanej przez nią oficjalnej Strategii Rozwoju Polski do roku któregoś tam. Bo jak na razie, po dwóch i pół roku rządów obecnej koalicji, wciąż obowiązuje strategia uchwalona przez rząd Mateusza Morawieckiego.
Obowiązuje oczywiście tak, jak Konstytucja, czyli tylko teoretycznie – ale pani minister uważa, że to niepoważne i rząd powinien ogłosić swoją strategię.
Temu właśnie przeciwstawić się miał Tusk, ucinając dyskusję, że żadnej strategii nie będzie, bo nie, i szkoda czasu.
Komentatorzy – jak zwykle – zwrócili uwagę nie na to, co najważniejsze.
