Rocznica śmierci Kazimierza Górskiego. Przedstawiciel prezydenta złożył kwiaty na jego grobie

Kazimierz Górski to były piłkarz i trener m. in. Legii Warszawa. W kadrze pełnił funkcję asystenta, aż w 1970 roku został jej pierwszym selekcjonerem. Cztery lata później sięgnął z nią po 3. miejsce na mundialu. Miał też ogromne sukcesy na igrzyskach olimpijskich. W 1972 roku w Monachium wywalczył złoto, a po kolejnych czterech latach, na imprezie w Montrealu, dotarł z drużyną do finału.

Dzisiaj 23 maja przypada 20. rocznica śmierci wybitnego trenera. Przedstawiciel prezydenta Karola Nawrockiego złożył kwiaty na jego grobie.

"Kwiaty od Prezydenta RP @NawrockiKn złożono na grobie Kazimierza Górskiego na warszawskich Powązkach w 20. rocznicę śmierci wybitnego trenera, piłkarza i działacza sportowego. Kazimierz Górski był współtwórcą największych sukcesów w historii polskiej piłki nożnej, zapisał się w pamięci jako selekcjoner legendarnej reprezentacji biało–czerwonych nazywanej «Orłami Górskiego»” – czytamy na profilu Kancelarii Prezydenta na platformie X.

twitter

Stadion im. Kazimierza Górskiego

W październiku 2021 roku odbyła się uroczystość nadania stadionowi PGE Narodowemu imienia Kazimierza Górskiego.

– Był człowiekiem ogromnej skromności, a zarazem ogromnych ambicji. Kazimierz Górski prowadził nas do zwycięstw. Pamiętamy, jak te zwycięstwa dawały nam nadzieję – powiedział ówczesny premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że Górski był kimś więcej, niż tylko trenerem kadry narodowej. – Każdy, kto pamięta lata 70, wie doskonale, że Kazimierz Górski dawał Polakom w trudnych bardzo latach ogromną nadzieję. Nadzieję na odzyskanie naszej wartości, również naszej wielkości, bo był wielkim, polskim patriotą – mówił.

Zdaniem szefa rządu, to "bardzo cenna i wspaniała idea i znakomity pomysł, żeby ten stadion, nasz narodowy stadion, główny stadion polski, nosił imię Kazimierza Górskiego".

Czytaj też:

Będzie kolejny dzień wolny od pracy? Prezydent otrzymał petycję