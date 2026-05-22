Nowy ruch prezydenta ws. referendum. "Zmienimy po prostu pytanie"

Senat nie wyraził w środę (20 maja) zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego ogólnokrajowego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Przeciwko podjęciu uchwały w tej sprawie było 62 senatorów, za opowiedziało się 32, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Prezydent postulował, by referendum zostało zorganizowane 27 września. Pytanie miało brzmieć: "Czy jest Pani/Pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Zgodnie z konstytucją, prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Większość bezwzględna, konieczna do podjęcia uchwały w tej sprawie, wynosiła w środowym głosowaniu 48 głosów.

Będzie drugi wniosek o referendum

W odpowiedzi na decyzję Senatu przedstawiciele Kancelarii Prezydenta informowali, że nie porzucą tematu organizacji referendum ws. polityki klimatycznej UE. – Mamy plan B. (...) W swoim czasie wszystko powiemy. Będzie to na pewno koordynował minister Szefernaker i minister Bogucki. Nie porzucamy tego tematu – zapowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

– Uważamy, że trzeba oddać Polakom szansę działania. Poczekajmy na to, co przyniesie przyszłość. Uważam, że trzeba tutaj działać. Najlepszym celem i działaniem byłoby, gdyby Senat zmienił swoje nastawienie. Jeśli nie, Polacy zmienią kiedyś ten Senat – mówił na antenie TV Republika.

Teraz do sprawy odniósł się sam Karol Nawrocki. – Słyszałem, że pytanie było nieodpowiednie. Sprawa jest zbyt poważna, drodzy państwo, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie. I właśnie dlatego złożę drugi wniosek o referendum i zmienimy po prostu pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie, a naród się wypowie – stwierdził prezydent na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego (woj. mazowieckie).

