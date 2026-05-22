W Szwajcarii odbędzie się referendum ws. ograniczenia liczby ludności

Referendum zaproponowane przez Szwajcarską Partię Ludową odbędzie się 14 czerwca. Sondaże wskazują, że większość wyborców może zagłosować "za", biorąc pod uwagę niedobór mieszkań i rosnące obciążenie infrastruktury.

Inicjatywa zakłada ograniczenie stałej populacji Szwajcarii do 2050 r., jednak takie prawo byłoby sprzeczne z umową o swobodnym przemieszczaniu się między Szwajcarią (która nie jest członkiem UE) a Unią Europejską – zauważa Reuters.

Szwajcaria ma już ponad 9 mln mieszkańców, a biorąc pod uwagę obecne tempo napływu ludności, proponowany limit zostanie przekroczony na długo przed rokiem 2050.

Rada Federalna, najwyższy organ władzy wykonawczej w Szwajcarii, namawia do głosowania przeciw. W kwietniu rząd przedstawił projekt zaostrzenia przepisów dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, wiążąc tę inicjatywę ze zbliżającym się referendum.

Limit populacji kraju. Szwajcaria zdecyduje w referendum

Właściciele firm stoją na stanowisku, że pozytywny wynik referendum może ograniczyć dostęp do siły roboczej. Obecnie ponad jedna czwarta populacji Szwajcarii to obcokrajowcy, z których ponad 82 proc. pochodzi z Europy, głównie z Włoch, Niemiec, Portugalii i Francji.

Niektóre regiony Szwajcarii odnotowują szczególnie szybki wzrost liczby ludności. W małym miasteczku Knonau, położonym w kantonie Zurych, liczba ludności wzrosła od 1990 r. o prawie 150 proc., do 2514 osób, w porównaniu z 36 proc. wzrostem w całej Szwajcarii i 8 proc. w całej UE.

Jednym z powodów napływu imigrantów jest bliskość Knonau do zamożnego i przyjaznego biznesowi kantonu Zug, gdzie stawka podatku dochodowego jest znacznie niższa niż w głównych gospodarkach europejskich i o ponad 2,7 pkt proc. niższa niż średnia szwajcarska.

Napływ nowej ludności spowodował również wzrost popytu na mieszkania i gwałtowny wzrost cen.

