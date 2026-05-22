"Jeśli ktoś twierdzi, że go nie stać na dziecko...". Bosak odpowiada aktywistce

Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, a jednocześnie wicemarszałek Sejmu, odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych do wypowiedzi, jaka padła w Kanale Zero. Gościem programu była Natalia Broniarczyk, działaczka Aborcyjnego Dream Teamu, która odnosiła się do niezwykle oburzającej sprawy ostatnich dni, czyli aborcji jednego z bliźniąt. Aktywistka podkreśliła, że większość kobiet, które podejmuje taką decyzję, podejmuje ją ze względów ekonomicznych. – Nie stać ich na drugie dziecko – wskazała.

Kobiet nie stać na drugie dziecko? Krzysztof Bosak: Dziecko potrzebuje czasu i troski, a nie pieniędzy

W ocenie polityka Konfederacji, jeżeli ktoś twierdzi, że go nie stać na dziecko to dał się strasznie zmanipulować lub nie mówi prawdy.

"Normalne zdrowe dziecko potrzebuje głównie czasu i troski, a nie pieniędzy" – napisał na platformie X. W ostateczności, jak zauważył, można je oddać pod opiekę innym i jest to zawsze lepsza opcja niż je zabić.

"Teraz nagle nas nie stać? Litości..."

"Prawda może być taka, że stać go na dziecko ale określa inne finansowe priorytety, albo że stać go na dziecko, ale nie na zapewnienie mu i sobie poziomu konsumpcji właściwego dla klasy społecznej do której aspiruje. W obu wypadkach jest to iluzja lub wybór, a nie życiowa konieczność. Oczywiście ten wybór może być przeżywany subiektywnie jako 'jedyny możliwy' – tak działają mechanizmy naśladownictwa i stadnych zachowań społecznych" – czytamy.

Z tego względu, napisał wicemarszałek Sejmu, warto wychodzić poza swoją bańkę społeczną i czasową. "Nigdy w historii nie żyliśmy w lepszych warunkach i teraz nagle nas nie stać? Litości…" – podsumował Krzysztof Bosak.

Czytaj też:

Bezkarność. Dlaczego podżeganie do mordu jest w Polsce bezkarne?Czytaj też:

Aktywistki aborcyjne promują "aborcję selektywną". Zajączkowska: Najczystsze zło