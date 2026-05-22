Tragedia w żłobku pod Warszawą. Nowe informacje ws. śmierci dwulatka

Nowe informacje w sprawie przekazał w piątek Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Tragedia w Ząbkach pod Warszawą: Są wyniki sekcji zwłok dwulatka

– Przyczyną śmierci chłopca, którego ciało odnaleziono w oczku wodnym w Ząbkach, było utonięcie – poinformował prokurator, podkreślając, że na ciele dziecka nie ujawniono żadnych obrażeń mechanicznych.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w środę po południu w placówce przy ul. Kwiatowej w Ząbkach. Ciało niespełna dwuletniego chłopca zostało znaleziono w oczku wodnym znajdującym się na posesji żłobka. Mimo podjętej reanimacji, jego życia nie udało się uratować.

Dwie opiekunki zatrzymane

W sprawie zatrzymano dwie opiekunki. To kobiety w wieku 48 i 53 lat. Jak mówiła prok. Karolina Staros, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, jeśli materiał dowodowy na to pozwoli, to zatrzymanym zostaną przedstawione zarzuty, a jeśli nie, zostaną zatrzymane w charakterze świadków i zwolnione.

Obecnie przesłuchiwani są świadkowie zdarzenia, gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki.

Śledztwo z art. 155 kodeksu karnego, czyli w związku z nieumyślnym spowodowaniem śmierci prowadzi w tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Wołominie.

Ministerstwo zarządza pilną kontrolę

Po tragedii do sprawy odniosło się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wiceszefowa resortu Aleksandra Gajewska poinformowała o natychmiastowej kontroli placówki. – Zgodnie z przepisami nadzór nad placówkami publicznymi sprawuje urząd, więc ja urzędowi zleciłam przeprowadzenie natychmiastowej kontroli. Wskazałam, które obszary powinny być pilnie sprawdzone – powiedziała.

Kontrola ma dotyczyć przede wszystkim przestrzegania procedur bezpieczeństwa oraz liczby opiekunów obecnych w placówce w chwili tragedii. – Czyli czy była tam odpowiednia liczba dzieci i opiekunów – dodała Gajewska.

