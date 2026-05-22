"Bardzo się cieszę, że kontrakt nie został zerwany". Błaszczak wbija szpilę w rządzących

W styczniu 2020 roku ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę zakupu 32 samolotów 5. generacji Lockheed Martin F-35A Lightning II.

Pierwsze F-35 dotrą do Polski

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek rano, że "już za kilka godzin, około godz. 18, pierwsze samoloty F-35 dotrą do Polski, do naszej bazy w Łasku".

– F-35 wraz z uzbrojeniem zakupionym w ostatnich miesiącach zmieniają oblicze sił zbrojnych. Nie tylko sił powietrznych – przekazał.

Zapowiedział też, że oficjalne, uroczyste powitanie nowych samolotów w Siłach Zbrojnych RP zaplanowane jest na 12 czerwca.

W kwietniu 2020 roku Władysław Kosiniak-Kamysz twierdził, że "należy odejść od projektów, które są wyrazem megalomanii i nie są projektami pierwszej potrzeby, jak np. Centralny Port Komunikacyjny, czy zakup F-35".

Błaszczak wbija szpilę w rządzących

Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, wiceprezes partii, powiedział na piątkowej konferencji prasowej, że "dziś pierwsze F-35 przylecą do Polski".

– Ten kontrakt miałem zaszczyt osobiście podpisywać w styczniu 2020 roku. Bardzo cieszę się z tego, że ten kontrakt nie został w jakikolwiek sposób zerwany, naruszony przez tych, którzy dziś Polską rządzą, bo można przypomnieć ich wypowiedzi z tamtego czasu, z roku 2020, kwestionujące zasadność podpisania tego kontraktu – dodał.

Samoloty bojowe F-35

Samoloty F-35 są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin od 2006 roku. Stają się kluczowym samolotem bojowym NATO. Wiele setek takich myśliwców posiadają USA. W Europie trafiają m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Norwegii,

