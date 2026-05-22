Były poseł PiS usłyszał zarzuty. Wcześniej zatrzymało go CBA

Radio ZET informuje, że Jacek Ż. usłyszał wraz z sześcioma osobami zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, a także usiłowania oszustwa w odniesieniu do mienia o znacznej wartości. Były poseł PiS jest na wolności.

Były poseł PiS zatrzymany przez CBA

Były poseł został zatrzymany przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które prowadzi Prokuratura Europejska.

Prokuratura Europejska (EPPO) jest prokuraturą Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE.

W marcu 2024 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie NCBR po tym, jak zawiadomienie złożyła Najwyższej Izby Kontroli. W październiku 2023 roku NIK stwierdziła liczne nieprawidłowości – zarówno w procesie przygotowania i organizacji naboru wniosków o dofinansowaniu w konkursie "Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe", jak i na etapie wyboru projektów.

NIK stwierdziło, że NCBR nie przestrzegało regulaminu konkursu oraz własnych wewnętrznych regulacji.

W ubiegłym roku jeden z wątków sprawy został przekazany do Prokuratury Europejskiej.

Kim jest Jacek Ż?

Jacek Ż. był posłem na Sejm VI, VII, VIII i IX kadencji. W latach 2020–2023 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Nie startował w wyborach parlamentarnych w 2023 roku.