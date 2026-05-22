Trump interweniował ws. Polski? "Ta rozmowa była impulsem"

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tys. żołnierzy. "W związku z sukcesem wyborczym obecnego Prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę!" – napisał amerykański przywódca na swojej platformie Truth Social.

Wcześniej szef Pentagonu Pete Hegseth zdecydował o wycofaniu ok. 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Prezydent Trump oświadczył nawet, że zamierza zmniejszyć liczbę stacjonujących w Niemczech amerykańskich żołnierzy o więcej niż 5 tys. Obecnie w Niemczech stacjonuje między 35 tys. a 37 tys. wojskowych z USA. W piątek sekretarz stanu Marco Rubio oznajmił, że nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje w tej sprawie.

W ubiegłym tygodniu pojawiła się również informacja, że Stany Zjednoczone wstrzymały rotację, m.in. do Polski, 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii. Pentagon podjął decyzję o redukcji brygadowych grup bojowych w Europie z czterech do trzech. Jeszcze kilka dni temu rzecznik Pentagonu Sean Parnell przyznawał, że rotacja żołnierzy do Polski się opóźni.

Trump rozmawiał z Hegsethem ws. Polski

Jak ujawnił amerykański dziennik "The Wall Street Journal", powołując się na dwa źródła, w niedawnej rozmowie telefonicznej Donald Trump dopytywał Pete’a Hegsetha o powody odwołania misji wojskowej do Polski. Prezydent USA miał powiedzieć szefowi Pentagonu, że nie powinien źle traktować sojusznika, który ma dobre relacje z Białym Domem. "Ta rozmowa była impulsem do zmiany podejścia wobec Warszawy" – wskazała gazeta.

Przypomnijmy, że na początku września 2025 r., gdy w Białym Domu z wizytą był prezydent Karol Nawrocki, Donald Trump zapewnił, że stacjonujące nad Wisłą amerykańskie wojska zostaną, a nawet ich liczba może się zwiększyć.

