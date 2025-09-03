Trump zapytany o wojska USA w Polsce. Jasna deklaracja

Po godz. 17 czasu polskiego Donald Trump powitał Karola Nawrockiego przed Białym Domem. Nad głowami przywódców przeleciały samoloty F-35 – dla uczczenia relacji obu krajów oraz F-16 – w celu upamiętnienia zmarłego pilota Macieja Krakowiana.

Przed rozmową za zamkniętymi drzwiami, prezydenci Polski i USA spotkali się z mediami. Po wymianie wzajemnych uprzejmości, Donald Trump i Karol Nawrocki odpowiedzieli na kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczyło obecności wojsk USA w Polsce i tego, czy nie ma planów jej zmniejszenia.

– Nie, może czegoś nie wiem, ale nawet więcej wam wyślemy. Chcemy mieć większą obecność. Pozostaniemy w Polsce. Jesteśmy bardzo związani z Polską – powiedział prezydent USA. – Nigdy nie myśleliśmy o wycofaniu wojsk z Polski, nigdy byśmy tego nie zrobili. Myśleliśmy o wycofaniu [wojsk] z innych krajów, ale pomożemy Polsce się obronić – dodał Donald Trump.

Prezydent USA dodał, że Polska jest tym krajem NATO, który wydaje na obronność więcej niż wymagany w Sojuszu pułap wydatków. Z kolei Karol Nawrocki wskazał, że Polska chce przeznaczać na armię 5 proc. PKB.

Na tę deklarację zareagowało już BBN. "Kluczowa dla bezpieczeństwa RP obecność sił amerykańskich na terytorium naszego państwa potwierdzona przez Prezydenta USA Donalda Trumpa podczas spotkania z Prezydentem RP Karolem Nawrockim w Białym Domu" – wskazuje Biuro we wpisie na portalu X.

Amerykańscy żołnierze w Polsce

Dotychczas pojawiały się wątpliwości ws. kształtu przyszłej obecności wojsk USA w Europie, w tym w Polsce. – Na przełomie września i października Pentagon opublikuje dokument dotyczący ograniczenia liczebności wojsk amerykańskich na kontynencie europejskim. My staramy się o to, żeby ta redukcja obecności amerykańskiej dotknęła nas w możliwie najmniejszym stopniu – mówił niedawno europoseł PiS Adam Bielan.

Obecnie stacjonuje w Polsce łącznie ok. 10 tys. żołnierzy USA, głównie w ramach obecności rotacyjnej. Jedną z amerykańskich baz jest Wysunięte Dowództwo V Korpusu USA, ulokowane w Camp Kościuszko w Poznaniu w ramach stałej obecności wojsk amerykańskich w RP.

