Zełenski gotów na referendum w sprawie pokoju. Jest tylko jedno "ale"

Jak poinformował portal Axios, kluczowym warunkiem takiego głosowania miałoby być jednak co najmniej 60-dniowe zawieszenie broni przez Rosję.

"Bolesne ustępstwa, które muszą zyskać mandat społeczny"

W rozmowie z Axios prezydent Ukrainy podkreślił, że projekt porozumienia zakłada bolesne ustępstwa terytorialne ze strony Kijowa, na które władze nie mogą się zgodzić bez mandatu społecznego. Zaznaczył, że jeśli w negocjacjach nie uda się osiągnąć „silnej” pozycji Ukrainy w kwestiach terytorialnych, decyzja będzie musiała zostać oddana w ręce obywateli.

Zełenski zwrócił także uwagę na poważne komplikacje polityczne i logistyczne związane z organizacją referendum w warunkach wojny. Podkreślił, że głosowanie ma sens wyłącznie wtedy, gdy obywatele będą mieli realną możliwość bezpiecznego oddania głosu. Dlatego jako niezbędny warunek wskazał co najmniej 60-dniowe zawieszenie broni. Dodał również, że nie jest jasne, czy Rosja jest gotowa zaakceptować propozycje administracji USA.

Spotkanie Trump-Zełenski

Prezydent Ukrainy potwierdził także planowane na najbliższą niedzielę spotkanie z Donaldem Trumpem na Florydzie. Rozmowy mają dotyczyć finalnego kształtu porozumienia pokojowego, gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz możliwości zwiększenia presji międzynarodowej na Moskwę. Zełenski podkreślił, że Kijów nie traci czasu w negocjacjach i że w sprawie zakończenia wojny wiele może rozstrzygnąć się jeszcze przed Nowym Rokiem.

Wcześniej Ukraina przedstawiła 20-punktową propozycję planu pokojowego opracowaną przy udziale USA. Dokument obejmuje m.in. potwierdzenie suwerenności państwa, zamrożenie konfliktu zbrojnego, pakiet odbudowy kraju oraz działania na rzecz wzmocnienia jego obrony. Zełenski zaznaczył jednocześnie, że Ukraina nie zamierza rezygnować z dążeń do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej.

