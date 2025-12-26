Nawrocki rozmawiał z Trumpem. "Ciepła i serdeczna atmosfera"

Dzisiaj odbyła się kolejna rozmowa telefoniczna Prezydenta RP Karola Nawrockiego z

przywódcą USA

. Na początku Prezydenci złożyli sobie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia – podano w komunikacie KPRP.

"W dalszej części rozmowy Karol Nawrocki i Donald Trump podjęli temat stanu relacji transatlantyckich, bezpieczeństwa w regionie w związku z toczącą się wojną na Ukrainie wywołaną przez Federację Rosyjską – w szczególności dyskutowano o postępach uzgodnień pokojowych. Rozmawiano także o udziale Polski w pracach grupy G20, polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej i sprawach energetyki. Rozmowa odbyła się w ciepłej i serdecznej atmosferze" – czytamy.

Tajemniczy wpis Zełenskiego. "Wiele może się rozstrzygnąć przed Nowym Rokiem"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że planuje wkrótce spotkać się z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Dodał, że wiele decyzji może zapaść jeszcze przed Nowym Rokiem. Wołodymyr Zełenski stwierdził, że kwestie wrażliwe, w tym wszelkie kompromisy terytorialne, powinny być omawiane na szczeblu głów państw, a Kijów zabiega o osobiste spotkanie z Donaldem Trumpem.

"Uzgodniliśmy spotkanie na najwyższym szczeblu – z prezydentem Trumpem w najbliższej przyszłości. Wiele może się jeszcze rozstrzygnąć przed Nowym Rokiem" – napisał na platformie X w piątek, po ostatniej rundzie rozmów między ukraińskimi i amerykańskimi negocjatorami.

Prezydent Ukrainy przeprowadził w czwartek rozmowy ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem i zięciem prezydenta USA Jaredem Kushnerem. Stwierdził, że niektóre dokumenty, będące częścią szerszych działań mających na celu zakończenie konfliktu i zapewnienie odbudowy Ukrainy są "prawie gotowe", podczas gdy inne są "w pełni przygotowane".

Na początku tygodnia Wołodymyr Zełenski przedstawił 20-punktowy projekt planu pokojowego, który określił jako główne ramy zakończenia wojny.

