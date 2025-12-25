"Są dobre pomysły". Zełenski rozmawiał z wysłannikami USA

O rozmowie ze Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem Zełenski poinformował w czwartek na platformie X. Podziękował wysłannikom USA za "konstruktywne podejście, intensywną pracę oraz miłe słowa i życzenia świąteczne dla narodu ukraińskiego".

"Naprawdę pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby przybliżyć zakończenie tej brutalnej wojny Rosji z Ukrainą" – podkreślił.

"Omówiliśmy pewne istotne szczegóły trwających prac. Są dobre pomysły, które mogą przyczynić się do wspólnego celu i trwałego pokoju. Prawdziwe bezpieczeństwo, prawdziwa odbudowa i prawdziwy pokój to to, czego potrzebujemy wszyscy – Ukraina, Stany Zjednoczone, Europa i każdy partner, który nam pomaga. Mam nadzieję, że dzisiejsze świąteczne ustalenia i omówione idee okażą się przydatne" – napisał Zełenski.

Przekazał, że w rozmowie uczestniczyli m.in. sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Hnatow i minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. Jak dodał, Umierow ma ponownie rozmawiać z Witkoffem i Kushnerem jeszcze dzisiaj.

Zełenski: plan USA przewiduje zamrożenie konfliktu na obecnych liniach frontu

W środę (24 grudnia) prezydent Ukrainy po raz pierwszy ujawnił odchudzony, 20-punktowy plan pokojowy USA, który zakłada m.in. zamrożenie konfliktu na obecnych liniach frontu, a także przeprowadzenie wyborów w jak najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu wojny.

Wcześniej Zełenski przekazał, że najtrudniejsze kwestie (terytorium i gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy) wciąż pozostają nierozwiązane. Doradca prezydenta Rosji Władimira Putina Jurij Uszakow powiedział w niedzielę (21 grudnia), że osiągnięcie długotrwałego pokoju utrudniają zmiany proponowane przez Europę i Ukrainę do planu pokojowego USA.

Putin zapowiedział na początku grudnia, że niezależnie od tego, co się wydarzy, Rosja prędzej czy później "wyzwoli" Donbas i "Noworosję", jak Kreml nazywa południowo-wschodnie obwody Ukrainy.

W lutym 2026 r. miną cztery lata od rosyjskiej napaści na Ukrainę, która przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej.

