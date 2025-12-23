Zastępca Donalda Trumpa powiedział w poniedziałek (22 grudnia), że poczyniono postępy w rozmowach USA-Rosja dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie, ale nie ma pewności, że uda się osiągnąć pokojowe rozwiązanie.

Jak tłumaczył, "przełom" polega na tym, że "wszystkie (trudne – red.) kwestie są poddawane otwartej dyskusji", podczas gdy "początkowo panowała lekka gra pozorów". Zaznaczył, że kluczowa w rozmowach pozostaje kwestia terytorium.

Pieskow: Nie rozumiem, co oznacza przełom ogłoszony przez Vance'a

Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow stwierdził, że nie wie, co Vance miał na myśli, mówiąc o "przełomie" w negocjacjach dotyczących Ukrainy.

Według rosyjskich mediów, Pieskow zakwestionował treść wypowiedzi wiceprezydenta USA. Zasugerował, że delikatnych kwestii dyplomatycznych nie można rozwiązywać publicznie.

W podobnym tonie wypowiedział się rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow, cytowany przez agencję Reuters. Jak przekazał, Rosja i Stany Zjednoczone omówiły najbardziej sporne tematy we wzajemnych stosunkach, przy czym kluczowe kwestie wciąż nie zostały rozwiązane.

Rozmowy USA-Rosja ws. Ukrainy. Zakończyła się kolejna runda negocjacji

Ostatnie rozmowy przedstawicieli USA z Ukrainą i USA z Rosją odbyły się w miniony weekend (20-21 grudnia) na Florydzie. Strony oceniły je jako "produktywne, konstruktywne i owocne", nie podając żadnych szczegółów.

Doradca prezydenta Rosji Władimira Putina Jurij Uszakow powiedział w niedzielę (21 grudnia), że osiągnięcie długotrwałego pokoju utrudniają zmiany proponowane przez Europę i Ukrainę do planu pokojowego USA.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał w ubiegłym tygodniu, że najtrudniejsze kwestie (terytorium i gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy) wciąż pozostają nierozwiązane.

Putin zapowiedział na początku grudnia, że niezależnie od tego, co się wydarzy, Rosja prędzej czy później "wyzwoli" Donbas i "Noworosję", jak Kreml nazywa południowo-wschodnie obwody Ukrainy.

Czytaj też:

Rzecznik Kremla o doniesieniach Reutersa: Absolutna nieprawda