UW odmówił posłom PiS spotkania z młodymi. Jaki: Skandal!

Kilka tygodni temu politycy PiS zainaugurowali cykl "Zmień nasze zdanie". To seria spotkań europosłów partii ze studentami. Biorą w nich udział, oprócz Patryka Jakiego, Przemysław Czarnek oraz Tobiasz Bocheński. Spotkania mają mieć charakter otwarty.

Od samego początku akcja spotkała się z próbami cenzurowania. Zgodę na spotkanie wycofał m.in. Uniwersytet Wrocławski, choć wcześniej udostępniał on sale wszystkim, którzy chcieli z tego korzystać.

"Z taką samą dyskryminacją spotkaliśmy się na innych uczelniach, które nie miały żadnych problemów z wpuszczaniem polityków PO" – pisał polityk PiS.

Jak się okazuje, nie była to jedyna uczelnia, która nie chce umożliwić studentom skonfrontowania swoich poglądów z tezami polityków opozycji

Jaki grzmi: To jest skandal!

We wtorek wieczorem europoseł Patryk Jaki poinformował, że władze Uniwersytety Warszawskiego odmówiły posłom możliwości zorganizowania spotkania ze studentami. Co jeszcze dziwniejsze, odmowa dotyczyła także zorganizowania spotkania na zasadach komercyjnych. Jaki zapowiedział jednak, że nawet tego typu działania nie przeszkodzą w zorganizowaniu debaty. Rozmowy odbędą się bowiem... na chodnik.

Polityk opozycji wskazał, że działania władz UW charakteryzują się wybiórczym podejściem do obecności polityków na terenie uczelni.

"Kilka dnia później jednak zaprosili … W. Żurka. 3 miesiące wcześniej W. Czarzastego, a przed nim występował D. Tusk. Jak widać podwójne standardy, cenzura oraz dyskryminowanie tylko jednej strony. I choćby dlatego warto przyjść i zamanifestować przywiązanie do wolności słowa i otwartej debaty jutro w stolicy. Podajcie dalej, aby dotarło do jak największej liczby młodych ludzi" – skomentował na portalu X.

