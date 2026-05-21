Rządowa ustawa trafi na biurko prezydenta. Trzecie podejście koalicji Tuska

Większość w Izbie wyższej odrzuciła szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie Prawa i Sprawiedliwości.

Senat zdecydował. Rządowa ustawa trafi do prezydenta

Za przyjęciem ustawy ws. kryptowalut bez wprowadzania poprawek głosowało 57 senatorów, 26 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W trakcie prac w Sejmie większość koalicyjna zdecydowała o uznaniu rządowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów za wiodący. Tym samym prace nad innymi propozycjami, tj. prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji, nie były kontynuowane.

Poprawki prezydenta w zakresie m.in. wprowadzenia dodatkowej kontroli sądowej działań nadzorczych KNF, skrócenia maksymalnego terminu, na jaki KNF może wydłużyć okres blokady rachunku lub wstrzymania transakcji (z 6 do 3 miesięcy), czy wprowadzenia dodatkowej odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone blokadą rachunku wykonaną z naruszeniem prawa, nie uzyskały poparcia senatorów koalicji rządzącej Donalda Tuska.

Trzecia próba regulacji rynku kryptowalut

To już trzecia próba regulacji przepisów dotyczących rynku cyfrowego w Polsce. Dwie poprzednie zakończyły się wetem prezydenta Karola Nawrockiego.

Zgodnie z tak zwanym unijnym prawem, podmioty świadczące usługi w zakresie kryptoaktywów mogą to robić bez specjalnego zezwolenia tylko do 1 lipca 2026 r. Jeżeli Polska nie uchwali odpowiednich przepisów i nie wyznaczy organu nadzorczego (którym ma być Komisja Nadzoru Finansowego – KNF), to polskie firmy mogą stracić prawo do działania. W takiej sytuacji na polskim rynku legalnie operować będą mogły jedynie podmioty z innych krajów Unii Europejskiej.

Najnowszy projekt rządu zawiera jedną poprawkę Kancelarii Prezydenta, zgodnie z którą KNF we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.

