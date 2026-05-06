Ruch prezydenta ws. kryptowalut. "Wyjście naprzeciw rządowi"

– Prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z konstytucją regulacją rynku kryptowalut. Jest to także wyjście naprzeciw rządowi. Premier Tusk chce iść totalnie na ścianę. Mówi, że to ostatnia szansa. Może niech skorzysta z tej szansy, którą przedkłada, proponuje prezydent. Ten projekt jest w istocie, w dużej mierze, zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta – powiedział na środowej konferencji prasowej szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Jak przekonywał, prezydencki projekt ma chronić konsumentów i inwestorów oraz zapewnić "realną, skuteczną, odpowiedzialną ochronę państwa, czyli nadzór instytucji państwowych nad rynkiem kryptoaktywów". – Gdyby strona rządowa i koalicja rządowa chciały współdziałać w tym zakresie, dawno byłoby już po sprawie (...). Nie ma niestety dobrej woli po stronie rządu. Być może teraz rząd się obudzi – stwierdził Bogucki.

Nowy projekt rządu ws. kryptowalut

We wtorek Donald Tusk zapowiedział, że rząd skieruje do Sejmu już trzeci projekt ustawy o kryptowalutach. Dwa poprzednie zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. – Chciałbym państwa poinformować, że postanowiliśmy z odpowiednimi ministrami wrócić jak najszybciej do ustawowego rozwiązania problemu kontroli państwa nad rynkiem kryptowalut. Wszystkie karty są już na stole. Nikt, także pan prezydent oraz liderzy PiS-u nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za mocne słowo, ale w tej chwili to już nie są tajne notatki, to nie jest dyskretne dochodzenie prokuratury. Wszystkie fakty, także dzięki dziennikarskim śledztwom, nie tylko pracy instytucji, są już na stole – oznajmił premier.

– To jest mój ostatni apel, bo nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mentzena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent oraz prawicowe partie opozycji – grzmiał.

– Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie – zwrócił się Tusk do polityków opozycji i prezydenta. Szef rządu podkreślił, że jedyna zmiana w projekcie ustawy regulującym rynek kryptowalut ma dotyczyć zaostrzenia przewidzianych kar.

