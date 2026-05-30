"Zderzyli się ze ścianą". Bosak wyjaśnia, z czego wynika spór z Ukrainą

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". W wydanym w środę dekrecie ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Zełenski pozbawiony Orderu Orła Białego?

Po tej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

– Bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – poinformował w piątek prezydent Karol Nawrocki.

Kuriozalna odpowiedź MSZ Ukrainy

MSZ Ukrainy odpowiedziało później w piątek, że decyzja nie była wymierzona w Polaków, a na sporach historycznych między obu narodami korzysta jedynie Rosja.

Bosak wyjaśnia, z czego wynika spór z Ukrainą

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji, ocenił na platformie X, że "polscy liderzy opinii właśnie zderzyli się ze ścianą w kwestii sporu ze stroną ukraińską".

Polityk Konfederacji wyjaśnił krótko z czego to wynika:

Z fałszywego mitu "bliskości kulturowej". Z błędnego przekonania, że operujmy w tym samym paradygmacie moralnym. Z błędnego przekonania, że wystarczy wykazać ludobójczy charakter działań UPA, aby zostały one automatycznie potępione.

"Czasem najprostsze rzeczy są najtrudniejsze do przyjęcia" – podsumował Krzysztof Bosak.

