Braun nie wystartuje w wyborach w Krakowie. Przedstawił swojego kandydata

Konfederacja Korony Polskiej zorganizowała w sobotę (30 maja) konferencję prasową w Krakowie. – Przez niektórych zostałem nominowany na kandydata na kandydata na prezydenta miasta Krakowa. Otóż dementuję. I informuję, że nikt z tych, którzy w ostatnich dniach rozpisywali się na ten temat, wypowiadali czasem nawet z dużą swadą i dość obszernie, nikt nie wysłał do mnie złamanego SMS-a i nie wykonał pół nawet telefonu, żeby zapytać, czy potwierdzam czy zaprzeczam – powiedział Grzegorz Braun.

– Nigdy nie deklarowałem woli wstąpienia w szranki w wyborach przyspieszonych, przedterminowych, krakowskich. Mam takie kampanie w swojej biografii politycznej, ale pewnie już wystarczy. One były dobre na zadatek, który Konfederacja Korony Polskiej sumiennie pomnaża, ale teraz z całą pewnością czas już najwyższy, by znacznie szerszy wachlarz kandydatur, naszych znakomitych działaczy, liderów w okręgach nie powiem jeszcze przejmował wartę, ponieważ jako prezes partii staram się wywiązywać z obowiązków na tyle pilnie, żeby koledzy mnie utrzymywali na tej funkcji na kolejnych kongresach, ale na pewno czas najwyższy, żebyście państwo (...) poznawali tych, którzy idą po władzę, by odzyskać niepodległość – mówił europoseł.

Braun ogłosił kandydata na prezydenta Krakowa

– Konfederacja Korony Polskiej nie zrzuca tutaj państwu spadochroniarza, nie będzie krakowian namawiać na to, by ostatecznie przywieźć Warszawę do Krakowa. Kraków musi pozostać sobą, musi wrócić do swojej najlepszej formy dziejowej i politycznej – stwierdził Braun.

O urząd prezydenta Krakowa z ramienia Korony powalczy Michał Klimek, przedsiębiorca związany z branżą kwiatową. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. bez powodzenia ubiegał się o mandat posła. Uzyskał wówczas 445 głosów. Z wykształcenia jest inżynierem architektem.

Przedterminowe wybory w Krakowie

W ubiegłą niedzielę odbyło się referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta miasta. Do wyborów miastem będzie zarządzał komisarz. Premier Donald Tusk wyznaczył na tę funkcję Stanisława Kracika, wiceprezydenta Krakowa.

Przedterminowe wybory w Krakowie muszą odbyć się w ciągu 90 dni od odwołania Miszalskiego. Oznacza to, że głosowanie najprawdopodobniej będzie miało miejsce w sierpniu, a ewentualna druga tura – we wrześniu. Dokładna data zostanie wskazana przez szefa rządu w specjalnym rozporządzeniu.

