"Pan się szczepił?". Poseł Korony nie chciał odpowiedzieć na pytanie Hołowni

– "Układowcy" z firmy farmaceutycznej Bayer na światowym szczycie zdrowia otwarcie i z uśmiechem informują, że odnośnie eksperymentalnych preparatów: "mielibyśmy 95 proc. wskaźników odmowy, gdybyśmy powiedzieli ludziom, że to terapia genowa, więc nazwaliśmy je zamiast tego szczepionkami". Tak, Bayer, ta sama firma z mroczną historią, bawiąca się teraz w Boga z twoim DNA, dziś oficjalnie przyznaje: "strzały" mRNA to terapia genowa, przemianowana, by oszukać opinię publiczną – oznajmił w czwartek (28 maja) z mównicy sejmowej poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.

– Wyciekło wideo z Markiem Zuckerbergiem, w którym mówił swoim menadżerom, żeby nie szczepili się szczepionkami mRNA, ponieważ – cytat – "nie znamy długoterminowych skutków ubocznych modyfikowania DNA ludzi". Ten sam Zuckerberg, który potem w swoim Facebooku bezwzględnie i globalnie cenzurował lekarzy, naukowców i chorych, którzy chcieli pisać o swoich zastrzeżeniach do eksperymentalnych preparatów – kontynuował. – Precz z farmaceutyczną, globalną mafią! – zakończył.

Skalik do Hołowni: To jest bardzo nieprzyzwoite

– Pan się szczepił, panie pośle? – zwrócił się do posła Skalika prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. – Nieprzyzwoitością jest zadawanie takich pytań – odpowiedział mu polityk partii Grzegorza Brauna.

– A skąd! Ja chciałbym tylko dowieść, że pan jak mówi, to robi, ale pan zdaje się tylko mówi. (...) Ja pytam tylko o pana konsekwencje i wiarygodność. Szczepił się pan czy nie? Dzieci pan szczepił czy nie? – dopytywał Hołownia. – Proszę pana, jestem za wolnością. To jest bardzo nieprzyzwoite interesowanie się tym, co ja robiłem – powiedział Włodzimierz Skalik.

– Mam nadzieję, że ta antyszczepionkowa propaganda jednak nie trafi, ze względu na porę, do uszu Polaków – skwitował wicemarszałek Sejmu z Polski 2050.

