KO coraz bliżej 40 proc. poparcia, ale nawet z Lewicą nie ma większości

Sondaż przeprowadziła w dniach 12-23 maja Ogólnopolska Grupa Badawcza na próbie tysiąca osób. Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, 38,89 proc. respondentów oddałoby głos na Koalicję Obywatelską. To wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniej fali badań OGB.

Drugie jest PiS z wynikiem 27,03 proc. Tu również widać wzrost – o 0,4 p.p.

Trzecia Konfederacja może liczyć 11,76 proc. poparcia (-1,3 p.p.)

Dalej jest formacja Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, na którą zagłosowałoby 9,32 respondentów. To o 1,9 p.p. mniej niż w poprzednim badaniu. Nowa Lewica ma 5,2 proc. poparcia (-0,8).

Chęć oddania głosu na partię Razem deklaruje 3,51 proc. ankietowanych, a to wzrost o 1 punkt procentowy. PSL ma w tym badaniu wynik 2,39 proc. (+0,3 pkt. proc.), a Polska 2050 1,9 proc. (+0,8).

Przeliczenie wyników na mandaty

Wyniki te przeliczono na mandaty, co lepiej obrazuje układ w nowym Sejmie.

KO, pomimo wysokiego poparcia, nie mogłoby rządzić samodzielnie (potrzeba 231 głosów). Wyniki sondażu OGB przekładają się na 214 mandatów dla formacji Donalda Tuska. PiS miałoby 143 posłów, Konfederacja 53, partia Brauna 43, a Nowa Lewica 7.

Razem, PSL i Polska 2050 nie weszłyby do Sejmu.

Szymon Hołownia wyklucza start w wyborach z KO i Lewicą

Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia w wywiadzie dla "Wirtualnej Polski" został zapytany o to, z kim Polska 2050 pójdzie do wyborów – zakładając, że miałby wystartować w wyborach. Szymon Hołownia przyznał, że bierze pod uwagę tylko listy Polski 2050 lub takie, które będzie ona współtworzyć.

– Jestem patriotą Polski 2050, nigdzie się nie wybieram. Nie jestem już szefem partii, ale mogę dziś chyba powiedzieć, że nie pójdziemy na listach KO. (…) Nie wystartujemy też na wspólnej liście z Lewicą, choć szanuję Lewicę – zapowiedział.

Pytany o sojusz z PSL, Szymon Hołownia powiedział, że potrzeba nowych formatów, nie idealistycznych, ale przywracających ludziom wiarę, że w polityce chodzi o nich samych, a nie "nieprzerwaną galę politycznych freakfighterów".

Czytaj też:

"Szala przesuwa się na drugą stronę". Nowy sondaż partyjny