"Polska nie może tego zostawić bez reakcji". Jabłoński mocno o decyzji Zełenskiego

W środę Wołodymyr Zełenski opublikował dekret nadający imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Polityk oznajmił, że decyzja zapadła "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Ukraińska Powstańcza Armia była zbrojnym ramieniem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)- B (frakcja Stepana Bandery). Jest odpowiedzialna za ludobójstwo dokonane na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1945.

Jabłoński apeluje o reakcję rządu

Poseł PiS Paweł Jabłoński określił decyzję ukraińskiego prezydenta jako "absolutnie skandaliczną". Wezwał także rząd do natychmiastowej reakcji. Jego zdaniem, powinna ona obejmować wezwanie ambasadora i wręczenie mu noty ze stanowczym protestem. Jednocześnie polityk wskazał, że niewiedza ukraińskiego społeczeństwa na temat zbrodni UPA nie powinna być dla Kijowa usprawiedliwieniem.

– Ja rozumiem absolutnie to, że są na Ukrainie też ludzie, którzy może nie do końca wiedzą co się działo, bo tak jest. Wielu Ukraińców się nie uczyło o tym w szkole. No ale my musimy jako polskie państwo – państwo, które Ukrainie bardzo mocno pomaga odpierać tą rosyjską agresję – musimy na to reagować – powiedział.

Jabłoński podkreślił, że brak stanowczej reakcji Warszawy spowoduje, że podobne incydenty będą powtarzać się w przyszłości, ponieważ, Ukraińcy "wyczuwają tutaj pewną słabość".

– Moim zdaniem próbują przesuwać się tak daleko, jak to będzie możliwe. Jeśli będzie odpowiednia reakcja, to – mamy nadzieję – że się z tego wycofają, bo to jest absolutnie niedopuszczalne – podsumował.

