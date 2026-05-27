Leon XIV spotkał się z Alesiem Białackim

– Bycie tutaj z moją żoną, po prawie 40 latach małżeństwa przeżywanego w wierze, i możliwość swobodnego słuchania słów Papieża to "hymn do radości", a nasze myśli w tym momencie kierują się ku blisko tysiącowi więźniów politycznych w naszym kraju – były to słowa wypowiedziane dziś rano na Placu św. Piotra przez Alesia Białackiego, białoruskiego dysydenta i laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 2022 roku. Jego spotkanie z Leonem XIV stanowiło finał ostatniej majowej audiencji ogólnej.

Białacki, który przybył bardzo wcześnie wraz z żoną Natalią Pinczuk, jest żywym i osobistym świadectwem zaangażowania w obronę praw człowieka. Poświęcił swoje życie promowaniu demokracji w swoim rodzinnym kraju poprzez pokojowy dialog, dwukrotnie więziony za to, odsiadując wyrok czterech i pół roku.

W 2023 roku jego żona Natalia odwiedziła już Watykan i modliła się przy grobie św. Piotra za swojego męża, który wówczas przebywał w więzieniu. W zeszłym roku, na początku pontyfikatu Leona XIV, prosiła papieża o błogosławieństwo i modlitwę w intencji wsparcia cierpiącego męża. Noblista przyniósł napisany przez siebie tekst: "Chciałbym przekazać Ojcu Świętemu moje przemyślenia na temat znaczenia praw człowieka i godności każdego człowieka”. A dwa dni po ogłoszeniu pierwszej encykliki Leona XIV dodał: "Chciałbym mu podziękować za troskę o «osobę ludzką w epoce sztucznej inteligencji», jak sam napisał”.

Działalność Białackiego

Aleś Białacki (ur. 25 września 1962) jest katolikiem. Był jednym z inicjatorów ruchu demokratycznego, który powstał na Białorusi w połowie lat 80. Poświęcił swoje życie na promowanie demokracji i pokojowego rozwoju w swojej ojczyźnie. Między innymi w 1996 roku założył organizację "Wiosna” w odpowiedzi na kontrowersyjne poprawki do konstytucji, które dały prezydentowi uprawnienia dyktatorskie i wywołały powszechne demonstracje. "Wiosna” zapewniała wsparcie dla uwięzionych protestujących i ich rodzin. W następnych latach "Wiosna” przekształciła się w organizację praw człowieka, która dokumentowała i protestowała przeciwko stosowaniu przez władze tortur wobec więźniów politycznych.

Władze państwowe wielokrotnie próbowały uciszyć Alesia Białackiego. Był więziony od 2011 do 2014 roku. Po zakrojonych na szeroką skalę demonstracjach przeciwko reżimowi w 2020 roku został ponownie aresztowany. Od ponad roku przebywa w areszcie. Został zatrzymany 14 lipca 2021 roku, na fali masowych represji związanych z powyborczymi protestami na Białorusi.

Białacki jest też wiceprezesem Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka. Za zaangażowanie w promocję praw człowieka i demokracji otrzymał m. in. nagrodę "Homo homini” przyznawaną corocznie przez czeską organizację ochrony praw człowieka People in Need i szwedzką Nagrodę im. Pera Angera, przyznawaną osobom zasłużonym w pracy humanitarnej i na rzecz demokracji.

W 2022 r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

