Leon XIV chce "rozbrojenia" AI. Nowa encyklika papieska

Leon XIV podkreślił, że współczesny świat stoi wobec przemian porównywalnych z rewolucją przemysłową sprzed 135 lat. Tak jak jego poprzednik, Leon XIII odpowiedział wówczas encykliką Rerum novarum na wyzwania społeczne swojej epoki, tak dziś Kościół pragnie zabrać głos wobec rozwoju sztucznej inteligencji.

Papież zwraca uwagę na zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją

Papież zaznaczył, że AI może służyć dobru człowieka, łagodząc cierpienie i wspierając rozwój, ale jednocześnie niesie poważne zagrożenia. Wskazał m.in. na autonomiczne systemy uzbrojenia, algorytmy utrwalające niesprawiedliwość oraz wykluczenie osób pozbawionych wpływu na decyzje technologiczne.

Podkreślił, iż centralnym przesłaniem encykliki Magnifica humanitas jest wezwanie do "rozbrojenia" sztucznej inteligencji — uwolnienia jej od logiki dominacji, wykluczenia i przemocy. Ojciec Święty porównał to wyzwanie do działań Kościoła na rzecz rozbrojenia nuklearnego, podkreślając konieczność odpowiedzialności moralnej i społecznej kontroli nad technologią.

Leon XIV zaznaczył jednak, że samo ograniczanie zagrożeń nie wystarczy. Potrzebne jest wspólne "budowanie" świata opartego na godności człowieka, zaufaniu i solidarności. Przywołując biblijnego Nehemiasza, wskazał, że każdy ma swój udział w tworzeniu bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Leon XIV: Człowieka nie można sprowadzić do danych

Papież przypomniał również, że człowieka nie można sprowadzać do danych, produktywności czy zdolności poznawczych. Każda osoba pozostaje wolna, niepowtarzalna i zdolna do miłości, działania zgodnego z sumieniem oraz relacji z Bogiem — czego żadna maszyna nie może zastąpić.

Na zakończenie Ojciec Święty wezwał Kościół, ekspertów i całe społeczeństwo do współpracy na rzecz "cywilizacji miłości", w której rozwój technologiczny będzie służył całej rodzinie ludzkiej, a nie jedynie uprzywilejowanej grupie.

Czytaj też:

Pierwsza encyklika Leona XIV. Ujawniono datę i tytułCzytaj też:

AI w Watykanie. Przełomowa decyzja